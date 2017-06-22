Жизнь на Марсе: город-миллионник может быть построен на Красной планете к 2062 году, говорит Элон Маск

"Город с населением в 1 млн человек может быть построен на Марсе уже через несколько десятилетий, заявил изобретатель-миллиардер Элон Маск", - пишет корреспондент The Independent Иэн Джонстон.

Повторив недавние замечания известного физика, профессора Стивена Хокинга, Маск, основавший частную компанию SpaceX, в какой-то момент заявил, что людям будет угрожать "конец света", если они не станут "по-настоящему многопланетным видом", передает автор.

В статье для журнала New Space Маск нарисовал перспективу создания "колониального флота Марса" из 1 тыс. космических кораблей, которые совершат многочисленные путешествия, в результате чего за период от 40 до 100 лет население этой планеты составит 1 млн человек.

"Он предположил, что Марс является лучшим кандидатом на роль первой человеческой колонии за пределами Земли", - говорится в статье.

"Там немного холодно, но мы сможем его подогреть. Там очень благоприятная атмосфера - она в основном состоит из углекислого газа и некоторого объема азота и аргона, а также следов других элементов, и это означает, что мы сможем выращивать на Марсе растения, только лишь сгустив атмосферу", - написал Маск.

Маск полагает, что потребуется население в миллион человек для того, чтобы создать "полностью самодостаточную цивилизацию на Марсе".

"В статье предполагается, что первый полет на Марс может состояться в конце 2022 года, что будет означать, что большой город может быть построен там уже в 2062-м", - передает издание.