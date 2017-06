22 июня 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Трамп пытается сохранить контроль над санкциями В Вашингтоне у руля стоит поклонник Путина, однако американо-российские отношения совсем не ладятся, пишут СМИ. Расширив санкционный список, администрация Трампа хотела отвлечь внимание критиков от "Россиягейта", "Флиннгейта", "Комигейта" и убедить Конгресс отказаться от кодификации санкций. Если санкции будут узаконены, это "узурпирует полномочия президента", а России нанесет большой и длительный вред. "Белый дом без лишнего шума лоббирует среди республиканцев в Палате представителей идею смягчения постановления, которое Сенат США принял на прошлой неделе", - сообщает The New York Times. Это постановление "наложит жесткие новые санкции на Россию за ее вмешательство в выборы 2016 года и позволит Конгрессу блокировать все попытки президента Трампа в будущем отменять наказания, которым подвергается Москва", поясняют журналисты. "Эти усилия призваны предотвратить щекотливую, чреватую политическим ущербом стычку из-за вето, которая может разгореться из-за России между администрацией Трампа и Конгрессом, когда работа Трампа омрачена тенью нескольких расследований потенциального сговора его избирательного штаба с Москвой", - говорится в статье. В Конгрессе обе партии поддерживают жесткие санкции против России. Высокопоставленные сотрудники администрации США выразили сильную обеспокоенность тем, что "постановление узурпирует полномочия президента по наложению таких кар и может подорвать и международную коалицию, которая поддерживает существующие санкции, и способность администрации убедительно сигнализировать Москве, что Белый дом готов их смягчить взамен на изменение образа действий", сообщает издание. На прошлой неделе госсекретарь Тиллерсон остерег законодателей от наложения новых санкций. "Общая идея такая: если вы собираетесь это сделать, обеспечьте нам гибкость, чтобы мы при необходимости могли усиливать нажим, либо, если Россия начнет демонстрировать признаки вывода своих сил с Украины или выполнения некоторых условий Минского соглашений по Украине, у нас была бы возможность смягчать давление", - пояснил советник Тиллерсона. Издание напоминает, что у Обамы были сходные споры с Конгрессом по поводу санкций в отношении России и ядерного соглашения с Ираном. Битва за санкции разыгрывается накануне ожидаемой встречи Путина и Трампа на саммите G-20. Во вторник Минфин США добавил в санкционный список "более трех дюжин физических лиц и организаций, участвующих в российской вылазке на Украину", напоминают авторы. Россия отреагировала возмущенно и отменила встречу замминистра иностранных дел Рябкова с заместителем госсекретаря США Шэнноном. "Новые санкции не ужесточают позицию США в отношении Москвы - дверь для переговоров по-прежнему отрыта", - утверждает старший стратег компании BlueBay Asset Management Тимоти Эш в статье для Financial Times. То, что мы видели во вторник в Вашингтоне, было хорошо срежиссировано, пишет автор: "Украинский президент Петр Порошенко получил приглашение в Белый дом, навестил Дональда Трампа и был сопровожден вице-президентом Майком Пенсом в Совет национальной безопасности - именно в тот день, когда Минфин США объявил о новом цикле санкций, наложенных на Россию. Счастливые лица кругом". Эксперт отмечает, что США сделали это в тот день, когда Россия вышла на рынок с евробондами на 10 и 30 лет, - чтобы показать, что новые санкции не помогут Москве в ее деятельности на международных рынках капитала. По мнению Эша, администрация Трампа хотела дать понять, что она все еще строга к России, она приняла эстафету от администрации Обамы и по-прежнему поддерживает Украину. Эш полагает, что, продемонстрировав рвение президента наказать Россию, администрация стремится отвлечь внимание критиков от Трампа и его трудностей с "Россиягейтом", "Флиннгейтом", "Комигейтом" и т.д., а также убедить Конгресс сделать ей поблажку, отказавшись от кодификации санкций (формальная кодификация санкций мешает администрации менять и отменять их. - Прим. ред.). Эш считает, что администрация Трампа стремилась к сбалансированному шагу - достаточному для того, чтобы убедить Конгресс отказаться от кодификации санкций, но не вызывающему усиление напряженности в отношениях с Россией. "На российском направлении в ближайшие несколько недель надо наблюдать за следующими ключевыми вещами: ценой нефти и тем, откажется ли Конгресс от кодификации санкций. Если не откажется, и санкции будут узаконены, это принесет большой и длительный вред России, обеспечит продолжительную стагнацию и спад экономики при Путине, а также повысит вероятность нарастания конкуренции и конфликта с США, что вызовет повышение геополитических рисков и дальнейшее бегство капитала из России", - резюмирует Эш. "Администрация Трампа умеренно расширила санкции в отношении России во вторник, что стало отрадным признаком того, что она продолжит усиливать давление на режим Владимира Путина за его незаконные действия на Украине", - пишет редакция The Washington Post, советуя администрации в дальнейшем обратить внимание на Крым. "Согласно двум ведущим крымским правозащитникам, никто в оккупированном регионе не был показательно наказан за масштабные нарушения прав человека, произошедшие там с 2014 года. Это необходимо изменить", - говорится в статье. Татьяна Печончик (Центр информации о правах человека, Киев) и Ольга Скрипник, председатель правления Крымской правозащитной группы, вынужденная покинуть полуостров, прибыли в Вашингтон на этой неделе со списками десятков российских и крымских чиновников, причастных к нарушениям прав человека, предложив включить их в санкционные списки США и ЕС, сообщает издание. Необходимо усиливать давление на Москву, пока она не согласится на международные переговоры по оккупации Крыма, аналогичные Минским, говорится в статье. По словам Печончик, "единственный язык, который понимает Россия, - это язык санкций". "В Вашингтоне у руля стоит поклонник Путина, однако американо-российские отношения совсем не ладятся, - пишет колумнист Die Zeit Михаэль Туманн. - В среду в небе над Балтийским морем "поспорили" российский и натовский истребители - всего в нескольких сотнях метров от самолета российского министра обороны Сергея Шойгу. В Сирии (...) Россия заявила о прекращении военного сотрудничества с американцами". В начале года критики опасались якобы слишком тесной дружбы между российским и американским президентами и чуть ли не "второй Ялты" - в ущерб Европе. Сегодня, напротив, все говорит о том, что "именно фактор Трампа негативно отражается на отношениях между Москвой и Вашингтоном", считает Туманн. "В Сирии две державы объединяет общая борьба с джихадистами из ИГИЛ*. Однако именно успех в этой борьбе разводит русских и американцев по разные стороны баррикад. Они начинают делить шкуру еще не убитого медведя", - поясняет автор. В свете последних событий любая операция против ИГИЛ* может привести к кризису в отношениях между Россией и США. Еще более отрицательно на двусторонних отношениях сказывается внутриполитическое противостояние в США "Теперь Сенат подавляющим большинством голосов вынес решение о новых санкциях против России, которые призваны наказать ее за предполагаемое вмешательство в предвыборную кампанию в США. Новый пакет санкций, - пишет автор, - должен связать по рукам и ногам и самого Трампа. Он не сможет теперь ни ослабить санкции, ни заключать с русскими энергетических сделок". "Что бы ни предпринимали в последние годы российские спецслужбы, хакеры или другие "шутники" из Москвы с целью дискредитировать американские выборы, если это было спланированной операцией, то ее результат обернулся против самой России", - констатирует обозреватель. Россия продолжает занимать круговую оборону. "Трамп обладает редким даром добиваться результата, противоположного заявленному. Растущая конфронтация ядерных держав может быть для Европы еще более опасной, чем их дружеские объятия", - заключает автор. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.