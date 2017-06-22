Ходорковский раздувает протесты: "Не сдавайтесь, Путину есть альтернатива"

"Русские должны понять, что Путину есть альтернатива, только так можно будет перейти от авторитаризма к демократии - возможно, постепенно преобразуя Россию в парламентскую республику: Михаил Ходорковский вновь заявляет о себе в момент особого брожения. Прошло немногим более недели после антикоррупционных и антиправительственных протестов, подавленных властями при помощи тысяч задержаний и сотен арестов", - пишет Джузеппе Альястро в итальянской газете La Stampa.

Как сообщает автор, бывший глава нефтяной компании "ЮКОС", участвуя в форуме, организованном в Бонне немецкой медиакомпанией Deutsche Welle, заявил (в интервью русской редакции DW. - Прим. ред.), что "уличный протест - вещь очень важная". "Понятно, что от того, что на улицы России выйдут сотни, тысячи или даже десятки тысяч людей (...), ничего не изменится", но когда человек "видит тысячи и десятки тысяч людей у себя под окном, которые говорят ровно то, что этот человек про себя думает, то он понимает, что он не один".

Среди задержанных в ходе протестов 12 июня была и Мария Баронова, координатор "Открытой России" - фонда, созданного Ходорковским, который заявляет своими целями развитие гражданского общества и демократии в России, продолжает Альястро. Сейчас Ходорковский живет в Лондоне, в своего рода ссылке, и время от времени позволяет себе выпады против российского лидера. "Внутри вот этих вот 86%, которые голосуют или планируют голосовать за Путина, - на самом деле порядка 30-40% действительно его электората. Остальные люди если будут голосовать за него, то от безысходности", - говорит Ходорковский.

С тех пор как он живет за границей, больше всего бывший глава "ЮКОСа" досадил президенту запуском проекта "Открытая Россия", говорится далее. "Неслучайно прокуратура решила заклеймить эту организацию как "нежелательную", обвинив ее в том, что она "дискредитирует результаты выборов и признает их нелегитимными", - пишет журналист. - Власти имеют в виду выборы в Думу в сентябре прошлого года, на которых с большим перевесом победила партия Кремля "Единая Россия", но при этом явка была очень низкой - 48%. С тех пор в Думе нет ни одного оппозиционного депутата".

Рано или поздно Путин покинет самое главное кресло страны, подчеркивает Ходорковский, выражая надежду, что это произойдет мирно. "Лучший вариант - это если просто Путин не пойдет на эти выборы, поставит какого-нибудь, так сказать, преемника, который будет вынужден провести необходимую политическую реформу, - говорит он и сразу уточняет: - Это такая фантазия у меня".