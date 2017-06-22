Эммануэль Макрон: "Европа - это не супермаркет"

В первом большом интервью после прихода в Елисейский дворец, которое президент Франции дал Le Figaro и семи другим европейским изданиям, Эмануэль Макрон раскрывает свое видение Европы и излагает основные внешнеполитические принципы, пишет журналистка Изабель Лассер.

"Франция возвращается в Европу? Она становится воплощением некого нового лидерства?" - спросили журналисты.

"Лидерство не объявляется, оно выстраивается путем увлечения за собой других стран и игроков и констатируется по достигнутым результатам. Было бы самонадеянным уже сейчас говорить о том, что Франция исполняет функцию нового европейского лидера", - ответил Макрон.

"Истоки нестабильности отчасти кроются в глубинном неравенстве, порожденном мировым порядком и исламистским терроризмом, - сказал президент. - К этим диспропорциям добавляется и климатический дисбаланс. Те, кто считают, что борьба с глобальным потеплением - это причуда буржуазной богемы, глубоко ошибаются. Главный вопрос не в понимании, существует французское лидерство или нет, задираем ли мы нос больше, чем другие, а прежде всего в том, чтобы осознать, как нам защитить наши общие ценности, то есть свободу и демократию, способность личности и общества быть независимыми, оставаться свободными, как обеспечить социальную справедливость и как предохранить нашу планету от климатических изменений".

"США любят свободу так же, как и мы. Но у них нет нашей тяги к справедливости, - уверен Макрон. - Европа - единственное место, где сочетание личной свободы, демократического духа и социальной справедливости достигло таких высот. Отсюда возникает следующий вопрос: сумеет ли Европа защитить те глубинные ценности, которыми она подпитывала мир в течение десятилетий, или отойдет от них, уступив дорогу поднимающимся нелиберальным демократиям и авторитарным режимам?"

"В отношении франко-германской пары мой подход состоит в том, чтобы возник альянс, основанный на доверии. Мне хотелось бы вернуться к духу сотрудничества, существовавшему когда-то между Франсуа Миттераном и Гельмутом Колем", - заявил Макрон.

"Надо создать Европу, которая предоставляет защиту посредством политики совместной обороны и безопасности. Надо работать более эффективно перед лицом больших миграционных потоков, при этом глубоко реформируя систему защиты наших границ, миграционную политику и право на убежище", - отметил президент.

"Если мы хотим перейти на следующий этап, необходима более тесная интеграция внутри еврозоны. Ради этого я решительно отстаиваю идею о бюджете еврозоны под демократическим управлением. Это единственное средство воссоздать сближение между экономиками наших стран", - полагает Макрон.

"Германия нуждается во Франции для собственной защиты, для защиты всей Европы и обеспечения нашей общей безопасности", - уверен президент Франции.

"Я не верю в конфликт между западом и востоком Европы. Трения существуют, поскольку наши представления не совпадают с нашей реальной историей, - заявил Макрон. - Европа - это не супермаркет. Европа - это общая судьба. Она становится слабее, когда смиряется с тем, что попираются ее принципы. Страны Европы, которые не соблюдают правила, должны испытать на себе все политические последствия. И дело не в дебатах между Востоком и Западом. Я со всеми буду разговаривать уважительно, но не отступлю от принципов Европы, от солидарности и демократических ценностей".

"Франция - не та страна, которую реформируют, это страна, которая трансформируется, страна революции, - считает Макрон. - Следовательно, до тех пор, пока можно не проводить реформы, французы их не проводят. Сейчас они увидели, что оказались на краю пропасти, и отреагировали. Мое избрание, как и большинство, достигнутое в Национальном собрании, - это не резкая остановка, а начало, требующее больших усилий. Начало французского и, надеюсь, европейского возрождения".

"Дональд Трамп - это прежде всего человек, избранный американским народом. Сложность в том, что сегодня он еще не выработал концептуально внешнеполитический план. Из-за этого его политика может стать непредсказуемой, что оказывается источником дискомфорта для окружающих", - сказал Макрон.

"Что касается борьбы с терроризмом, у нас с ним общий настрой на ее эффективность. Я не разделяю некоторых его решений, прежде всего по климату. Однако я надеюсь, что будет возможно действовать так, чтобы США снова присоединились к Парижскому соглашению. Я протягиваю руку Дональду Трампу. И желаю, чтобы он изменил свое мнение, поскольку все взаимосвязано. Нельзя хотеть эффективно бороться против терроризма и не вступить в бой против глобального потепления", - заявил Макрон.

"Если в Сирии будут нарушены "красные линии" по использованию химического оружия, Франция готова нанести удар в одиночку?" - спросили журналисты.

"Да, - ответил президент. - Если вы устанавливаете "красные линии", но не знаете, как заставить их соблюдать, вы принимаете решение быть слабым".

"Что внезапно развязало руки Владимиру Путину на других театрах военных действий? Констатация факта, что перед ним люди, которые обозначили свои "красные линии", но не заставили их соблюдать. Я уважаю Владимира Путина. У меня с ним состоялся конструктивный диалог. У нас есть существенные разногласия, особенно по Украине, но он прислушался к моей позиции, - сказал Макрон. - Мы долго беседовали с ним с глазу на глаз, я высказался о международных вопросах, а также о защите неправительственных организаций и свобод в его стране. То, что я сказал на пресс-конференции, не стало для него новостью. Такова моя линия. Решительно высказывать все своим партнерам, но сначала оговорить это наедине".

"Сегодня у нас с Владимиром Путиным остается украинский вопрос, мы продолжаем отслеживать его в рамках Минских соглашений и Нормандского формата. У нас будет до G7 встреча в этом формате с Украиной и Германией. Еще остается Сирия. По этому вопросу, как я глубоко убежден, необходима дипломатическая и политическая дорожная карта. Мы не разрешим эту проблему только военными методами. Это ошибка, которую мы коллективно совершили. Существенное обновление, которое я вношу в это досье: я больше не формулирую в качестве предварительного условия для обсуждений отстранение от должности Башара Асада, поскольку никто не представил мне его законного преемника", - заявил Макрон.

"Мои линии ясны", - сказал Макрон и перечислил свои принципы.

Во-первых: безоговорочная борьба против всех террористических группировок. Это наши враги. Для их искоренения мы нуждаемся в сотрудничестве со всеми, в том числе с Россией.

Во-вторых: стабильность в Сирии, так как я не хочу, чтобы это государство потерпело крах.

В-третьих: у меня две "красные линии", химическое оружие и доступ гуманитарной помощи. Я очень четко объяснил Путину, что буду непреклонен в этом отношении. Следовательно, использование химического оружия вызовет ответный удар, пусть даже со стороны одной Франции. Впрочем, в этом отношении Франция совершенно единодушна с США.

В-четвертых: я стремлюсь к стабильности в Сирии в среднесрочной перспективе. Это означает уважение к меньшинствам. Необходимо найти пути и средства для дипломатической инициативы, способной заставить соблюдать эти четыре основных принципа.

"Все это предполагает ведение последовательной внешней политики и умение разговаривать со всеми сторонами, - сказал в интервью Макрон. - В этом состоит мой дипломатический принцип. Я пять раз разговаривал с президентом Эрдоганом с тех пор, как оказался здесь. Два раза - с иранским президентом Рухани. Я принял Владимира Путина. Франция не должна выбирать какой-то из враждующих лагерей. В этом ее сила и ее дипломатическая история. В конце концов, необходима цивилизационная политика, состоящая в искоренении глубинных основ этого терроризма".

"Вы говорите об открытом диалоге с Владимиром Путиным. Однако он не сдвигается с места ни в чем. Бои в Донбассе продолжаются, Крым по-прежнему оккупирован, Нормандский формат, похоже, исчерпал себя. Вы ищете какой-то новый метод?"

"Когда я говорю об открытом диалоге с Владимиром Путиным, я не называю его чудесным. Что побуждает Путина к действию? Желание возродить образ сильного российского лидера, способного держать в руках свою страну. Россия сама является жертвой терроризма. У него на границах тоже есть повстанцы и жестокие религиозные группировки, угрожающие стране. Таков его главный ориентир, в том числе в Сирии. Я не верю в его нерушимую дружбу с Башаром Асадом. У него две навязчивые идеи: победить терроризм и избежать краха государства. Именно поэтому по Сирии у нас появляется сближение во взглядах. Долгое время нам создавало помехи отношение к личности Асада. Но Башар - это не наш враг, это враг сирийского народа", - ответил Макрон.

"Задача Путина - возродить Великую Россию, на его взгляд, это необходимое условие выживания для его страны, - продолжил президент Франции. - Стремится ли он к нашему ослаблению или исчезновению? Я так не считаю. У Владимира Путина своя интерпретация мира. Он думает, что Сирия для него - вопрос принципиально важного соседства. Что мы можем сделать? Успешно сотрудничать по Сирии с целью борьбы с терроризмом и нахождения истинного выхода из этого кризиса. Полагаю, что это осуществимо. Я по-прежнему буду крайне требовательным собеседником в области личной свободы и основных прав человека. Наконец, существует украинский вопрос, и, чтобы точно вам ответить, я дождусь первой встречи в Нормандском формате. Что является безусловным, так это наш долг: защита Европы и ее союзников в регионе. В этом мы не должны идти на уступки".