Премьер-министр Сербии - проевропейка и гомосексуалка

41-летняя Ана Брнабич, назначенная в четверг президентом Вучичем главой сербского правительства, станет первой в стране женщиной и первой гомосексуалкой, занимающей столь высокий пост. Такое решение переворачивает вверх дном политическую ситуацию в этой консервативной стране, пишет журналистка Le Figaro Эмма де Пьерпон.

Молодая проевропейка, открытая лесбиянка, да еще хорватского происхождения! Будущая премьер-министр Сербии диссонирует с этой традиционалистской страной с православным большинством, где гомофобским проявлениям нет числа. Назначение Аны Брнабич на пост премьер-министра ее "наставником" президентом Александром Вучичем оскорбляет изрядную часть политического класса. Выбором этого молодого премьера лидер Сербии намерен вновь подтвердить свой прогрессистский и проевропейский курс. При этом даже рискуя задеть чувства населения, говорится в статье.

"Ее назначение на высокий пост премьер-министра не замедлило поднять волну возмущения в националистических политических кругах, а также в недрах правящей коалиции, - передает журналистка. - Сербское национальное движение "Наши" объяснило, что Брнабик обязана своим назначением своей сексуальной ориентации и Западу. Драган Маркович, глава небольшой партии "Единая Сербия", которая входит в правящую коалицию, в четверг заявил, что "госпожа Брнабик не станет его премьер-министром". Он предпочел бы видеть вместо нее "семейного человека, у которого есть дети".

"Брнабик быстро отмела эти атаки, заявив, что ей хотелось бы, чтобы о ней судили по ее работе, а не по ее сексуальной ориентации. "Речь идет о неадекватных и безответственных заявлениях, к тому же, несомненно, дискриминационных". Она открыто отстаивает свое право на гомосексуальность и даже принимала участие в гей-параде 2016 года в Белграде, эта демонстрация прошла под усиленной охраной полиции, - отмечает автор статьи. - В Сербии Православная церковь играет важную роль, гомосексуализм еще считается проблемой, и это сексуальное меньшинство нередко подвергается нападкам. Тем более сильным жестом представляется поступок президента Вучича".

"Повышение по службе своего бывшего министра также является для Вучича ответом на критику, касающуюся отношения к ЛГБТ-сообществу в Сербии. Оно позволяет ему подправить имидж его страны перед Западом и символически дистанцироваться от России, где ситуация с гомосексуалами незавидная", - указывает журналистка.

"Перед той, кого президент считает обладательницей "личных и профессиональных качеств, необходимых для исполнения этих обязанностей", поставлена задача по перезапуску переговоров о вступлении Сербии в ЕС, - пишет Пьерпон. - Начиная с 2011 года страна официально является кандидатом на принятие в члены Евросоюза. Позиционируя себя как проевропейку в стране с пророссийским большинством, Брнабик тотчас после назначения заявила о своем намерении "ввести Сербию в семью современных государств".