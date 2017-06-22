Эксклюзив: принц Гарри о хаосе после смерти Дианы и о том, почему миру нужна "магия" королевской семьи

"Это одна из самых пронзительных картин скорби современности и, возможно, одна из самых жестоких: 12-летний принц Гарри, со склоненной головой и сжатыми кулаками, шагает в траурной процессии за гробом своей матери", - пишет журналистка американского издания Newsweek Анджела Левин, которая взяла эксклюзивное интервью у 32-летнего принца, а также получила широкий доступ для сопровождения Гарри во время его королевских обязанностей в прошлом году. Похороны принцессы Дианы состоялись почти 20 лет назад, но воспоминание об этом трагическом дне до сих пор потрясает Гарри, отмечает автор. "Моя мать только что погибла, а я должен был пройти большое расстояние вслед за ее гробом в окружении тысяч людей, которые на меня смотрели, а еще миллионы наблюдали по телевизору", - рассказал принц изданию, и его лицо при этом напряглось. "Я считаю, что об этом не следует просить ни одного ребенка ни при каких обстоятельствах. Я не думаю, что сегодня такое бы случилось".

"Принц с готовностью признается, что он был напуган тем днем, смертью его матери и был растерян на протяжении десятилетий, - говорится в статье. - Он проводил время в богатой и легкомысленной компании, много курил и пил. Он также однажды надел нацистский костюм на костюмированную вечеринку и был сфотографирован в 2012 году голым на вечеринке в Лас-Вегасе с едва прикрытыми одеждой женщинами. Он был самым завидным холостяком мира - и болью королевской семьи".

"Теперь, как бы то ни было, - продолжает автор, - он излучает смесь королевской звездной пыли, доступности, уверенности и озорства - эта смесь многим напоминает о его матери. Путь, превративший аутсайдера-бунтаря в одного из самых популярных членов королевской семьи в мире, потребовал от него длительного самокопания, и еще есть куда стремиться, но он горд тем, чего добился, и ему не терпится сделать еще больше". Как сам сын Дианы сказал несколько раз автору, он жаждет стать "чем-то иным, чем принц Гарри".

Журналистка побеседовала с принцем один на один в Кенсингтонском дворце, где он живет в коттедже с двумя спальнями, в то время как его брат Уильям с женой Кейт живут в апартаментах из 20 комнат в самом дворце. "Мой поиск (самого себя. - Прим. ред.) начался в середине третьего десятка, - рассказал Гарри. - Мне нужно было исправить ошибки, которые я совершал". В апреле в одном подкасте принц рассказал, что сдерживание горя в связи со смертью его матери привело его к двум годам "полного хаоса" и что он несколько раз был "очень близок" к срыву, передает автор. Когда ему было 28 лет, по совету Уильяма он обратился за помощью к профессиональному психологу.

"Моя мать погибла, когда я был слишком молод. Я не хотел занимать ту позицию, которую я занимал, но, в конце концов, я вытащил голову из песка, начал слушать людей и решил использовать свою роль во благо, - признался принц Гарри. - Сейчас я воодушевлен и полон энергии, и мне нравится заниматься благотворительностью, встречаться с людьми и вызывать у них смех". Однако он добавил: "Иногда я по-прежнему чувствую, что живу в аквариуме для золотой рыбки, но теперь я с этим лучше справляюсь. Я по-прежнему сохранил свое озорство, которое доставляет мне удовольствие, и с его помощью я устанавливаю контакт с теми, кто попал в передрягу".

Принц Гарри рассказал изданию, что сохранять свою "обычную жизнь" для него является одним из главных приоритетов. "Моя мать много сделала для того, чтобы показать мне обычную жизнь, в том числе она возила меня и брата к бездомным. Слава Богу, что я не полностью отрезан от реальности. Люди удивились бы той обычной жизни, которой мы с Уильямом живем. Я сам хожу за продуктами. Иногда, когда я покидаю мясной прилавок в местном супермаркете, я переживаю, что кто-то меня сфотографирует на телефон", - поведал Гарри, который, тем не менее, "намерен вести относительно нормальную жизнь".

"Намерение Гарри быть обычным человеком, как кажется, отразилось на его любовной жизни, - комментирует автор. - Его девушка, Меган Маркл, хотя и известная актриса, но при этом разведенная, громогласная феминистка и американка - ни одна из этих характеристик не соответствует стереотипу супруги королевской особы". Один человек, близкий к принцу, рассказал изданию, что Гарри не торопится делать предложение. "Они, очевидно, очень хорошо ладят, и у них много общего, но они не так давно знакомы. Им нужно понять, смогут ли они иметь обычные отношения в очень необычном контексте, - сказал источник. - Я не думаю, что что-то произойдет до конца года".

"Беспокоится ли принц порой, что перебор "обычного" может сделать королевскую семью слишком доступной и лишить ее загадочности?" - спросила его журналистка. "Держать это равновесие непросто, - ответил он. - Мы не хотим рассеивать магию. Британскому обществу и всему миру нужны такие институты".

Гарри не терпится "продолжить" реформирование британской монархии - он, Уильям и Кейт, как кажется, нацелены на то, чтобы перенести ее в XXI век, пишет автор. "Монархия - это сила, направленная на благо, и мы хотим стать продолжателями той позитивной атмосферы, которой королева достигла за 60 лет, но мы не будем пытаться ее заменить", - отметил Гарри. "Уильям, второй в очереди наследников престола, вероятно, станет королем после принца Чарльза. Хотя Уильям популярен, очарование и энергия Гарри особенно помогли в деле возрождения молодым поколением бренда, который после смерти Дианы - и нескольких других злоключений, постигших королевскую семью примерно в то же время, - казалось, понес почти необратимый урон". "Мы вовлечены в модернизацию британской монархии. Мы делаем это не для себя, но для большего блага людей. Разве есть кто-то в королевской семье, кто хочет быть королем или королевой? Я так не думаю, но мы выполним наши обязанности, когда настанет время", - добавил Гарри.

Гарри видит для себя три основные роли в трудовой жизни, насколько она для него возможна. "Первая - это чтить наследие своей матери и развивать его", - пишет издание. "Я интуитивно понимаю, чем бы моя мать хотела, чтобы я занимался, и хочу продвигаться в работе, которую она не смогла завершить", - рассказал принц. Двадцать лет назад, когда иррациональный страх заразиться СПИДом был на пике, Диану сфотографировали, когда она прикасалась к ВИЧ-позитивному мужчине, и один этот жест поменял отношение общества, напоминает журналистка. "В декабре прошлого года Гарри прошел тест на СПИД в Барбадосе перед большой группой фотографов", - отмечает издание.

"В 2006 году он основал благотворительную организацию Sentebale с принцем Сееисо, членом королевской семьи Лесото, который также потерял мать в юном возрасте, - сообщает автор. - Sentebale, что означает "не забывай меня", чтит память матерей обоих принцев, помогая уязвимым детям в этой южноафриканской стране, где зарегистрирован второй по величине уровень заболеваемости СПИДом в мире".

"Вторая его роль - это поддерживать королеву, которой сейчас 91 год и которая постоянно передает некоторые из своих обязанностей внукам", - говорится далее. "Королева была фантастической, позволив нам выбирать, - рассказал Гарри. - Она говорит нам не спешить и действительно все обдумать".

"Третья линия его трудовой жизни касается того, что предыдущие поколения сдержанных членов королевской семьи и на секунду бы не допустили: Гарри намерен снять клеймо позора с вопросов психического здоровья", - пишет издание. Он признался автору, что его усилия в рамках благотворительных организаций в этой сфере дали ему возможность проработать некоторые свои проблемы.

"Когда Гарри при исполнении обязанностей, он постоянно оживлен и дружелюбен, но в более спокойные моменты он часто может казаться напряженным и склонным к раздражению, - отмечает автор. - Несомненно, он жил невероятно привилегированной жизнью, но он также много страдал за свои 32 года. Его родители ужасно друг другу не подходили и развелись после одиннадцати лет брака, превратившегося из сказки в кошмар. Чарльз вернулся к своей давней любовнице Камилле Паркер-Боулз; у Дианы был ряд любовников, последним из которых был Доди Файед, сын Мохаммеда Аль-Файеда, бывшего владельца универмага Harrods. Он погиб вместе с ней в автомобильной аварии в Париже".

"Когда Гарри спрашиваешь о семье, - продолжает автор, - он охотно говорит о королеве - "Она такая замечательная" - и своей покойной матери - "У нее было самое чудесное чувство юмора, и она всегда хотела, чтобы нам было весело, а также стремилась нас защитить". Он меньше рассказывает об Уильяме и Кейт и почти ничего о своем отце или мачехе. Теперь мир знает, какой несчастной эти отношения сделали его мать и ее сыновей".

"Ничто не заполняло ту пустоту, что возникла после смерти Дианы, и Гарри, видимо, вырос без кого-то эмоционально доступного, на кого можно опереться, - говорится в статье. - Кейт помогла частично заполнить этот пробел. Когда она и Уильям обручились, Гарри назвал ее старшей сестрой, которой у него никогда не было. Он часто заглядывает в их апартаменты в Кенсингтонском дворце, где она ему готовит - по сообщениям, особенно пользуется успехом жареная курица".

"Гарри и Уильям очень разные", - сообщает автор. "Эмоционально они очень несхожи, - рассказал инсайдер в королевском окружении. - Гарри не умеет скрывать свои чувства. Уильям - интроверт и затворник". "Уильям был более успешен в учебе, но когда надо иметь дело с людьми, Гарри заткнет за пояс его и Кейт, особенно с детьми", - поведал еще один человек из ближнего окружения Гарри.

"У Гарри есть более практичная сторона", - говорится далее. "Я могу большинство вещей сделать руками", - признался принц. "Это одна из причин, по которой служба в британской армии так ему подошла, - рассказывает автор. - В конце 2007 года его секретно доставили на самолете в Афганистан, где он работал офицером передового воздушного поста наведения авиации в провинции Гильменд, наводя истребители на предполагаемые талибовские* цели. Когда он провел там десять недель, информация о его службе просочилась в прессу, и он был отозван по причинам безопасности". "Я был очень возмущен, - рассказал принц. - Пребывание в армии стало для меня лучшей отдушиной. Мне казалось, что я действительно чего-то добиваюсь". В 2012 году, продолжает автор, ему разрешили вернуться в Афганистан, где он командовал боевым вертолетом на военной базе Кэмп Бастион в провинции Гильменд. "Все, что я хотел сделать, это доказать, что у меня был определенный набор навыков - например, управлять вертолетом Apache, - а не просто быть принцем Гарри. Мне также казалось, что я был одним из парней, и я мог забыть, что я принц Гарри, будучи с ними".

"Он вернулся домой в 2015 году, будучи зол на то, что у него отобрали его армейскую жизнь, - говорится в завершении статьи. - Но он, в конце концов, избавился от разочарования и агрессивно бросился на поиски новой идентичности, которая бы позволила ему ощущать, что у его жизни есть смысл, помимо того, что он является членом королевской семьи". Принц признался автору, что он спешит "сделать что-то со своей жизнью. Мне кажется, есть лишь малюсенькое окно интереса людей ко мне, пока [дети Уильяма] не придут на смену, и мне надо использовать его по максимуму".

*"Талибан" - террористическая группировка, запрещенная в РФ.