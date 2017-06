22 июня 2017 г. Ребекка Р.Руис | The New York Times Глава МОК заявил, что Россия столкнется с санкциями, несмотря на ее новые усилия по борьбе с допингом "Российские власти ввели уголовное наказание за содействие употреблению допинга, увеличили ассигнования на антидопинговые проверки российских спортсменов и выдвинули план обязательных просветительских занятий, где будет разъясняться вред допинга", - напоминает журналистка The New York Times Ребекка Р.Руис. Но Россия не оградит себя от санкций полностью, заявил на этой неделе глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. "У нас сложилось впечатление, что в России некоторые подумали: если заняться этими вопросами в будущем, то прошлое будет забыто", - сказал Бах в интервью изданию во вторник. "Невозможно забыть то, что случилось [на Олимпиаде] в Сочи, - заявил Бах. - Мы четко разъяснили, что за прошлое - за то, что там случилось, - необходимо ввести санкции". Руис сообщает: "Бах не стал прогнозировать, насколько суровым будет наказание. Он сослался на то, что работа двух олимпийских комиссий, которые проверяют спортсменов и чиновников, причастных к нарушениям, продолжается". При этом Бах подчеркнул, что наказание неизбежно. Он выразил надежду, что вопрос решится "самое позднее" к октябрю. "Мы хотим сделать это как можно быстрее, - сказал Бах. - Чтобы разработать соразмерные санкции, мы должны докопаться, насколько глубоко была укоренена эта система манипуляций". "С одной стороны, мы слышали, как российский президент говорил: "Да, у нас была эта проблема, мы должны это признать". С другой стороны, некоторые чиновники и парламентарии пытаются все игнорировать", - отметил Бах. Журналистка добавляет, что Белый дом подтвердил, что сегодня Бах встретится с президентом Трампом, чтобы обсудить заявку Лос-Анджелеса на проведение летней Олимпиады 2024 года. Источник: The New York Times