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22 июня 2017 г.
22 июня 2017 г.

Иван Нечепуренко | The New York Times

Натовский истребитель пошел на перехват самолета с российским министром обороны на борту

"Истребители НАТО вылетели навстречу самолету, на борту которого находился российский министр обороны, в нейтральном воздушном пространстве над Балтийским морем в среду утром и были "отогнаны" российским военным самолетом", - сообщает The New York Times.

"НАТО подтвердило факт конфронтации, но заявило, что не действовало агрессивно или не обладало сведениями, что на борту находится министр обороны", - говорится в статье.

"Эта конфронтация стала последней из многих других над Прибалтикой, в значительной мере милитаризованной зоной, в которой регулярно конфликтуют российские и натовские истребители", - отмечает издание.

Российский министр обороны Сергей Шойгу летел в Калининград, когда произошло столкновение с натовским самолетом, по сообщениям российских СМИ.

Самолеты НАТО "попытались сопровождать" самолет, в котором летел Шойгу, по данным российского новостного агентства ТАСС, репортер которого в это время находился на борту.

"Один из самолетов НАТО попытался приблизиться к борту министра обороны, но между ним и российским лайнером встал российский истребитель. Су-27 "показал" вооружение, качнув крыльями, - сообщает агентство. - После этого F-16 ретировался".

"Столкновение произошло на фоне наращивания военной силы в Прибалтике", - отмечает газета. Прошлой осенью Россия разместила баллистические ракеты в Калининграде, а США и их союзники по НАТО усилили военные учения и перевели в регион войска, напоминает издание.

Источник: The New York Times


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