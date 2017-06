22 июня 2017 г. Эммари Хьюэттмэн | The New York Times Белый дом Обамы знал о российском вмешательстве в выборы, но не спешил сообщать о нем По словам бывшего министра внутренней безопасности США Джея Джонсона, администрация Барака Обамы опасалась, что признание российского вмешательства в выборы 2016 года выявит слишком много лишнего о сборе разведданных и может быть интерпретировано как попытка поддержать одну из сторон в предвыборной гонке, пишет The New York Times. "Один из кандидатов, как вы помните, предсказывал, что выборы будут "сфальсифицированы" тем или иным образом, - сказал Джей Джонсон, имея в виду бездоказательное обвинение Дональда Трампа перед днем выборов. - Мы беспокоились, что, выступая с заявлением, мы можем тем самым поставить под угрозу репутацию самого избирательного процесса". "Показания, с которыми Джонсон выступил перед Комитетом Палаты представителей по разведке, дали новое представление о том, как администрация Обамы пыталась сбалансировать политически взрывоопасную информацию с потребностью общественности знать ее", - пишет автор статьи Эммари Хьюэттмэн. По словам Джонсона, примерно в середине августа федеральные власти стали получать сообщения о "сканировании и зондировании" некоторых государственных регистров баз данных избирателей, и в последующие недели разведка убедилась, что за этими попытками стоят русские. Администрация официально обвинила российское правительство 7 октября, когда Джонсон и Джеймс Клэппер, тогдашний директор Национальной разведки, опубликовали заявление, в котором говорилось, что русские организовали утечку информации, "направленную на вмешательство в процесс американских выборов". Джонсон заявил также, что хакерские атаки осуществлялись "по указанию самого Владимира Путина". "Мы видели не только проникновение, но и попытки слить информацию в общественное пространство с целью повлиять на проводившуюся кампанию", - сказал он, имея в виду раскрытие сообщений взломанной электронной почты Хиллари Клинтон. Источник: The New York Times