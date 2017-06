22 июня 2017 г. Джули Хиршфелд Дэвис и Мэтт Флегенхаймер | The New York Times Белый дом пытается убедить республиканцев смягчить постановление о санкциях против России "Белый дом без лишнего шума лоббирует среди республиканцев в Палате представителей идею смягчения постановления, которое Сенат США на прошлой неделе принял подавляющим большинством голосов", - сообщает The New York Times. Это постановление "наложит жесткие новые санкции на Россию за ее вмешательство в выборы 2016 года и позволит Конгрессу блокировать все попытки президента Трампа в будущем отменять наказания, которым подвергается Москва", поясняют журналисты Джули Хиршфелд Дэвис и Мэтт Флегенхаймер. "Эти усилия призваны предотвратить щекотливую, чреватую политическим ущербом стычку из-за вето, которая может разгореться из-за России между администрацией Трампа и Конгрессом, где большинство имеют республиканцы, в момент, когда работа Трампа омрачена тенью нескольких расследований потенциального сговора его избирательного штаба с Москвой", - говорится в статье. "Перед республиканцами в Палате представителей, которые обычно смотрят на Россию с позиции "ястребов", стоит выбор: либо продемонстрировать Москве суровую политику перед лицом ее дурного поведения, либо уберечь президента-однопартийца от потенциально-унизительной конфронтации", - рассуждают авторы. Во вторник член Палаты представителей республиканец Кевин Брейди сделал процедурное возражение, которое фактически приостановило рассмотрение постановления в Палате представителей и, возможно, повлечет за собой его переработку. И все же в Конгрессе обе партии поддерживают жесткие санкции против России. В Палате представителей демократы усиливают нажим на республиканцев, требуя поскорее принять постановление, говорится в статье. "Во вторник пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сказал, что администрация пока не готова занять официальную позицию в отношении этого постановления, в том числе заявить, наложит ли президент на него вето, если оно поступит ему на подпись", - сообщает издание. Но высокопоставленные сотрудники администрации США, пожелавшие остаться анонимными, выразили сильную обеспокоенность. "Они уверяют, что не пытаются смягчить санкции против России, но их тревожит, что постановление узурпирует полномочия президента по наложению таких кар и может подорвать и международную коалицию, которая поддерживает существующие санкции, и способность администрации убедительно сигнализировать Москве, что Белый дом готов их смягчить взамен на изменение образа действий", - сообщает издание. "По словам источников, Белый дом хочет, чтобы законодатели исключили из документа положение о процедуре проверки в Конгрессе, которое позволяет Палате представителей и Сенату блокировать попытки президента отменить санкции в отношении России, либо включили условие, которое позволяло бы президенту действовать в обход такой блокировки", - передают журналисты. На прошлой неделе госсекретарь Тиллерсон остерег законодателей от наложения новых санкций. "Общая идея такая: если вы собираетесь это сделать, обеспечьте нам гибкость, чтобы мы при необходимости могли усиливать нажим, либо, если Россия начнет демонстрировать признаки вывода своих сил с Украины или выполнения некоторых условий Минского соглашений по Украине, у нас была бы возможность смягчать давление", - пояснил советник Тиллерсона Р.Ч. Хэммонд. Издание напоминает, что у Обамы были сходные споры с Конгрессом по поводу санкций в отношении России и ядерного соглашения с Ираном. "Но в случае Трампа спор осложнен целым вихрем расследований предполагаемого сговора его штаба с Россией и его крайне накаленной реакцией на эти расследования, в том числе увольнением директора ФБР Коми, руководившего одним из них", - говорится в статье. Битва за санкции разыгрывается накануне ожидаемой встречи Путина и Трампа на саммите G-20. "Во вторник Министерство финансов США совершило шаг, который многие наблюдатели истолковали как демонстрацию жесткой позиции в отношении России, адресованную скептически настроенным законодателям, - дополнило существующие санкции, добавив в ограничительный список более трех дюжин физических лиц и организаций, участвующих в российской вылазке на Украину", - напоминают авторы. Россия отреагировала возмущенно и отменила встречу замминистра иностранных дел Рябкова с заместителем госсекретаря США Шэнноном. Источник: The New York Times