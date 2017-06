22 июня 2017 г. Редакция | The Washington Post Администрация Трампа расширила санкции против России. На что она должна обратить внимание теперь "Администрация Трампа умеренно расширила санкции в отношении России во вторник, что стало отрадным признаком того, что она продолжит усиливать давление на режим Владимира Путина за его незаконные действия на Украине", - пишет редакция The Washington Post. "Однако, согласно двум ведущим крымским правозащитникам, никто в оккупированном регионе не был показательно наказан за масштабные нарушения прав человека, произошедшие там с 2014 года. Это необходимо изменить", - говорится в статье. "Когда речь заходит о Крыме, никто не говорит о правах человека", - считает Татьяна Печончик (Центр информации о правах человека, Киев). Более десятка крымских СМИ были вынуждены уйти из Крыма, а независимые журналисты подверглись преследованиям. Но еще большим преследованиям подверглось национальное меньшинство, крымские татары, пишет редакция. Печончик и Ольга Скрипник, председатель правления Крымской правозащитной группы, вынужденная покинуть полуостров, прибыли в Вашингтон на этой неделе со списками десятков российских и крымских чиновников, причастных к этим нарушениям, предложив включить их в санкционные списки США и ЕС, сообщает издание. Необходимо усиливать давление на Москву, пока она не согласится на международные переговоры по оккупации Крыма, аналогичные Минским, говорится в статье. "Россия не прислушивается к резолюциям, - говорит Печончик. - Единственный язык, который понимает Россия, - это язык санкций". Источник: The Washington Post