22 июня 2017 г. Карен Деянг, Грег Йаффи | The Washington Post США держат курс на столкновение с Сирией и Ираном после падения фактической столицы ИГИЛ* "Чиновники администрации Трампа, в ожидании поражения "Исламского государства"* в его фактической сирийской столице Ракке, планируют то, что они воспринимают как следующий этап этой войны, - комплексное сражение, которое приведет их к прямому конфликту с сирийским правительством и иранскими войсками, борющимися за контроль над огромной полосой пустыни в восточной части страны", - сообщают Карен Деянг и Грег Йаффи в The Washington Post. "В некотором смысле это столкновение уже началось, - говорится в статье. - Беспрецедентные удары США по [сирийскому] режиму и поддерживаемым Ираном силам ополченцев предназначались для того, чтобы предупредить сирийского президента Башара аль-Асада и Тегеран, что им не позволят противостоять или препятствовать американцам и их местным посредническим войскам". "Пока силы режима и ополчений продвигаются на восток, старшие чиновники Белого дома подталкивают Пентагон к тому, чтобы устроить аванпосты в пустынном регионе с целью предотвратить военное присутствие в нем Сирии или Ирана, которое помешало бы армии США ослабить хватку "Исламского государства"* в долине реки Евфрат, простирающейся к востоку от Ракки и на территорию Ирака. Это малонаселенный регион, в котором боевики могут перегруппироваться и продолжить планировать террористические операции на Западе", - сообщают журналисты. "Мудрость и необходимость такой стратегии, фактически вводящей Соединенные Штаты в сирийскую гражданскую войну после их многолетних попыток держаться от нее подальше и создающей риск прямой конфронтации с Ираном и Россией, другим основным покровителем Асада, являются темой напряженных споров между Белым домом и Пентагоном", - указывает издание. "Некоторые в Пентагоне воспротивились этому шагу в связи с опасениями, что он отвлечет силы от кампании против "Исламского государства"* и что американские войска, размещенные на изолированных позициях в Сирии или поблизости от поддерживаемых Ираном ополчений в Ираке, не удастся защитить. Европейские союзники и коалиция по борьбе с "Исламским государством"* также поставили вопрос, будут ли достаточными для успеха численность и боеспособность обучаемых США сирийцев, которых вербуют и обучают для службы в качестве южного наземного авангарда", - говорится в статье. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд "дал понять, что победа над "Исламским государством"* в Ракке и Мосуле, в которых возглавляемая США коалиция ведет последние этапы многомесячного наступления, не будет означать конца войны", передают авторы. "Ракка - это тактическая [цель]. Мосул - тактическая [цель], - сказал Данфорд. - Нам не следует путать успех в Ракке и Мосуле с чем-то означающим конец войны. Думаю, нам всем нужно подготовиться к долгим боевым действиям". "В среду Институт изучения войны в докладе со ссылками на источники в разведке и экспертов сообщил, что "Исламское государство"* в Ракке уже переместило "большую часть своего руководства, СМИ, химического оружия и ячеек для подготовки внешних нападений" к югу от города Меядин в провинции Дейр-эз-Зор, - говорится в статье. - Ни возглавляемая США коалиция, ни ее местные союзники, ни то, что институт назвал "российско-иранской коалицией", не могут "легко получить доступ к этой территории, расположенной глубоко в долине реки Евфрат в связи с нынешней расстановкой их сил". *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: The Washington Post