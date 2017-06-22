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22 июня 2017 г.
22 июня 2017 г.

Карен Деянг | The Washington Post

ООН назначает российского дипломата на новый антитеррористический пост

"В среду Организация Объединенных Наций назначила российского дипломата Владимира Воронкова новым заместителем генерального секретаря ООН по борьбе с терроризмом. Это первая за десятки лет новая должность, созданная в высшем руководстве данной международной организации", - сообщает журналистка Карен Деянг в The Washington Post.

"Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, сделавшего это назначение, сказал, что Воронков будет "обеспечивать стратегическое руководство... мерами по борьбе с терроризмом" и участвовать в процессе принятия решений различными подразделениями ООН", - говорится в статье.

"Эта должность была буквально обеспечена России, так как она была единственным постоянным членом Совета Безопасности ООН (остальные - США, Франция, Великобритания и Китай), граждане которого не занимали ни одного из высших постов в ООН", - сообщает журналистка.

Деянг упоминает, что интерес к данной должности проявлял посол России в США Сергей Кисляк, однако она не была ему предложена.

Источник: The Washington Post


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