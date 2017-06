22 июня 2017 г. Карен Деянг | The Washington Post ООН назначает российского дипломата на новый антитеррористический пост "В среду Организация Объединенных Наций назначила российского дипломата Владимира Воронкова новым заместителем генерального секретаря ООН по борьбе с терроризмом. Это первая за десятки лет новая должность, созданная в высшем руководстве данной международной организации", - сообщает журналистка Карен Деянг в The Washington Post. "Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, сделавшего это назначение, сказал, что Воронков будет "обеспечивать стратегическое руководство... мерами по борьбе с терроризмом" и участвовать в процессе принятия решений различными подразделениями ООН", - говорится в статье. "Эта должность была буквально обеспечена России, так как она была единственным постоянным членом Совета Безопасности ООН (остальные - США, Франция, Великобритания и Китай), граждане которого не занимали ни одного из высших постов в ООН", - сообщает журналистка. Деянг упоминает, что интерес к данной должности проявлял посол России в США Сергей Кисляк, однако она не была ему предложена. Источник: The Washington Post