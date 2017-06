22 июня 2017 г. Байрон Тау и Эрика Орден | The Wall Street Journal Американские чиновники: Российские хакеры атаковали избирательные системы 21 штата Хакеры российского правительства в прошлом году атаковали системы голосования в 21 штате, "в поисках слабых мест и в попытках подорвать общественное доверие к репутации и легитимности американских демократических выборов", пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на показания нынешних и бывших американских официальных лиц. Один из них, бывший министр внутренней безопасности Джей Джонсон, заявил, что следы этих деяний ведут непосредственно к российскому президенту Владимиру Путину. "В 2016 году российское правительство, по указанию самого Владимира Путина, организовало кибератаки против нашей страны, чтобы повлиять на наши выборы, - сказал Джонсон. - Это факт, простой и очевидный". Российское правительство отвергает такие обвинения, напоминают авторы статьи Байрон Тау и Эрика Орден. "На двух отдельных слушаниях о предполагаемом вмешательстве России в прошлогодние выборы, проходивших одновременно в комитетах по разведке Палаты представителей и Сената, четыре высокопоставленных правительственных чиновника, ответственных за кибербезопасность, контрразведку и национальную безопасность, официально изложили новые подробности о предполагаемых российских операциях и реакции федерального правительства на угрозы", - пишут авторы. "На данный момент мы располагаем свидетельствами того, что избирательные системы 21 штата были атакованы", - сказала сенатскому комитету Джанетт Манфра, которая исполняет обязанности замруководителя департамента по кибербезопасности и коммуникациям Министерства внутренней безопасности. Ее признание стало первым случаем, когда правительственный чиновник официально назвал число штатов, атакованных хакерами, говорится в статье. Манфра не назвала конкретных штатов, сославшись на конфиденциальность информации по субъектам, обратившимся к министерству за помощью в вопросах кибербезопасности. На данный момент только несколько штатов, включая Аризону и Иллинойс, публично признали, что их системы были атакованы. "Я думаю, основная цель была в том, чтобы посеять раздор и делегитимировать свободный и прозрачный процесс выборов", - сказал в сенатском комитете Билл Пристэп, помощник директора контрразведывательного дивизиона ФБР. По его мнению, вторичная цель Москвы состояла в том, чтобы "принизить" Хиллари Клинтон и усилить Дональда Трампа. Источник: The Wall Street Journal