Трамп и Путин: опасная конкуренция

"В Вашингтоне у руля стоит поклонник Путина, однако американо-российские отношения совсем не ладятся. В среду в небе над Балтийским морем "поспорили" российский и натовский истребители - всего в нескольких сотнях метров от самолета российского министра обороны Сергея Шойгу. В Сирии американский истребитель сбил сирийский самолет российского производства, осуществлявший авиаудары. Россия заявила о прекращении военного сотрудничества с американцами в Сирии", - передает колумнист Die Zeit Михаэль Туманн.

В начале года, продолжает он, критики опасались якобы слишком тесной дружбы между российским и американским президентами и чуть ли не "второй Ялты" - в ущерб Европе. Сегодня, напротив, все говорит о том, что "именно фактор Трампа негативно отражается на отношениях между Москвой и Вашингтоном".

"В Сирии две державы объединяет общая борьба с джихадистами из ИГИЛ*. Однако именно успех в этой борьбе разводит русских и американцев по разные стороны баррикад. Они начинают делить шкуру еще не убитого медведя: чем больше территорий сдают джихадисты, тем сильнее растут аппетиты участников конфликта. Курды и сунниты - союзники американцев - наступают на Ракку, столицу ИГИЛ*, - против этого выступает сирийский диктатор Асад, которого поддерживают русские и иранцы", - поясняет автор.

В свете последних событий любая операция против ИГИЛ* может привести к кризису в отношениях между Россией и США.

"Еще более отрицательно на отношениях с Россией сказывается внутриполитическое противостояние в США", - говорится в статье. В течение нескольких месяцев Трамп вынужден отражать нападки в связи с его гипотетическими связями с Россией. "Теперь Сенат подавляющим большинством голосов вынес решение о новых санкциях против России, которые призваны наказать ее за предполагаемое вмешательство в предвыборную кампанию в США. Новый пакет санкций, - добавляет Туманн, - должен связать по рукам и ногам и самого Трампа. Он не сможет теперь ни ослабить санкции, ни заключать с русскими энергетических сделок".

Как удовлетворенно заметил лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, "этот закон разрушил все представления президента о том, что он (...) может в одиночку отменить санкции".

"Что бы ни предпринимали в последние годы российские спецслужбы, хакеры или другие "шутники" из Москвы с целью дискредитировать американские выборы, если это было спланированной операцией, то ее результат обернулся против самой России. Демократы и республиканцы в Конгрессе едины в своей антироссийской позиции. Недоверие достигло новых высот. Санкционное давление растет, а не снижается. Американские сенаторы даже пытаются обязать европейские компании ужесточить санкции. Энергетический сектор немецкой экономики оказывается под давлением", - констатирует обозреватель.

Россия продолжает занимать круговую оборону. "Трамп обладает редким даром добиваться результата, противоположного заявленному. Растущая конфронтация ядерных держав может быть для Европы еще более опасной, чем их дружеские объятия", - заключает автор статьи.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.