Насколько коррумпирована Германия?

Немецкие компании не раз привлекали к себе общественное внимание тем, что давали взятки за границей. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) требует принять в этой связи соответствующие меры, передает журналистка Frankfurter Rundschau Рут Херберг.

Более 20 млн евро заплатил в период с 1998 по 2001 год немецкий концерн Rheinmetall греческим чиновникам, которые должны были обеспечить предприятию заказы на поставку оборонных товаров. Другой немецкий концерн - Ferrostaal - также пытался с помощью взяток получить выгодные заказы на оборудование для подводных лодок в Греции и Португалии.

В борьбе против случаев коррупции за границей, пишет автор статьи, Германия достигла успехов, но могла бы действовать и более эффективно, следует из отчета рабочей группы ОЭСР, составленного в рамках оценки выполнения отдельными странами требований Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц.

Согласно отчету, в Германии начиная с 1999 года в связи с коррупционной деятельностью за границей были возбуждены уголовные дела и наложены наказания в виде лишения свободы или денежного взыскания на 328 физических лиц и только на 18 предприятий. Эксперты ОЭСР призывают Германию ужесточить методы борьбы с коррупцией в отношении компаний, говорится в статье.

Эксперты ОЭСР обеспокоены недостаточным уголовным преследованием предприятий. Только в одном случае из четырех из-за коррупции за границей фирмы были привлечены к ответственности. ОЭСР советует Германии, среди прочего, разработать прозрачные директивы о явке с повинной для компаний и лучше защищать информаторов. Кроме того, ФРГ следует позаботиться о том, чтобы назначенные за коррупцию наказания были достаточно показательными, сообщает Херберг.

Критику со стороны ОЭСР вызвало и то, что в данных, предоставленных Германией, в некоторых случаях отсутствовала важная информация. Так, не все федеральные земли предоставили в достаточном объеме сведения о сумме взяток, должности того, кто получил взятку, и источнике информации о совершенном подкупе.

В течение ближайших двух лет Германия должна предоставить ОЭСР письменный отчет о выполнении рекомендаций и мерах, принятых в отношении уголовного преследования в случаях коррупции за рубежом. "Нам в Германии в конце концов необходимо предпринимательское уголовное право, обязывающее прокуратуру возбуждать уголовные дела", - заявила председатель Transparency International в Германии Эдда Мюллер.