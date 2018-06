22 июня 2018 г. Кейт Биоли | Financial Times Россия привлекает фондовых менеджеров с развивающихся рынков и футбольных фанатов "В этом месяце Россия популярна не только среди футбольных фанатов, но и среди фондовых менеджеров развивающихся рынков, которые отмечают, что российские ценные бумаги стали самыми дешевыми для развивающихся рынков после введения новых санкций в этом году, - сообщает Кейт Беиоли в Financial Times. - Хотя вес России в индексе развивающихся рынков MSCI - всего 3,5%, а на этот индекс ориентируются многие инвестиционные фонды, большинство крупных фондов имеет более высокую долю инвестиций в регион". "Цены на российские акции резко упали после обострения дипломатических разногласий между США и Россией в начале этого года. Сославшись на участие России в войне с Сирией, США ввели санкции в отношении семерых российских бизнесменов и 12 принадлежащих им компаний и урезали американские инвестиции в Россию", - говорится в статье. "На этой неделе Россия столкнется с новым препятствием. Пока мир смотрит футбол, глаза России направлены на приближающуюся встречу ОПЕК, в которой 22 июня примут участие крупнейшие нефтепроизводящие страны. Россия и Саудовская Аравия хотят увеличить производство нефти после урезания поставок в 2016 году, но столкиваются с сопротивлением министров энергетики из других стран", - сообщает журналистка. "Российская экономика жестко зависит от цен на нефть и газ (энергетические компании составляют более половины российского индекса MSCI), и результат голосования может привести к резкому повышению цен на российские акции или обрушить их", - говорится в статье. "Нефть - не единственное причина, почему нужно осторожно относиться к России, - сказал Джейсон Холландс, управляющий директор Tilney Group. - Российские акции дешевы небезосновательно: стандарты корпоративного управления низки, коррупция повсеместна, вмешательство политиков - обычное дело". Источник: Financial Times