22 июня 2018 г. Марианна Спринг | The Guardian Как ЧМ-2018 в России вдохновляет женщин ходить на футбольные матчи Журналистка The Guardian Марианна Спринг познакомилась в Волгограде с двумя из многих российских женщин, которые "будут ходить на матчи ЧМ, несмотря на культуру хулиганства, из-за которой на российских футбольных матчах зрители - в основном мужчины". "Хулиганство российских футбольных болельщиков, которое раньше было внутренней проблемой страны, привлекло внимание всего мира в связи со встречей Англии и России в Марселе в 2016 году, на чемпионате Европы. Однако пока на ЧМ проблему держат в узде", - говорится в статье. Активистка Алена Попова сказала: "Футбол остается преимущественно мужским видом спорта в России. Мужчины ходят на стадион с друзьями, обычно подвыпив, и это часто кончается драками. Это не лучшая атмосфера для женщин. Игры ЧМ проходят спокойнее, чем игры национального чемпионата, поэтому на стадионах больше женщин, чем обычно. Там все обсуждают футбол. Вопрос не в том, кто интересуется спортом, вопрос - кто ходит на игры". "В последние месяцы скандал вокруг обвинения в сексуальных домогательствах депутата Леонида Слуцкого спровоцировал более широкое обсуждение отношения к женщинам и их восприятия в российском обществе, и активисты надеются, что ЧМ может поспособствовать более инклюзивной обстановке для фанаток, которые хотят ходить на игры в принимающих городах", - сообщает журналистка. Источник: The Guardian