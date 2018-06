22 июня 2018 г. Эндрю Рот | The Guardian "Вот как могла бы выглядеть Россия": болельщики на ЧМ удивлены послаблениями со стороны полиции "Одним из символических образов ЧМ стали безумные сцены: на улицах в России южноамериканские болельщики маршируют, скандируют кричалки и пьют допоздна", - пишет в The Guardian журналист Эндрю Рот. "Для многих гостей, ожидавших увидеть полицейское государство, стала откровением мягкость, которую проявляли полиция и представители власти на прошлой неделе", - говорится в статье. "Но те, кто имеет здесь опыт протестов и политической оппозиционной деятельности, воспринимают эти зрелища как некий черный юмор: иностранцы могут спонтанно собираться на городских улицах, а россияне - не могут", - пишет автор. "ЧМ - плюс для нашей страны, и многие увидели, как могла бы выглядеть страна: свободной, открытой" - говорит экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. - Но, когда закончится ЧМ, процесс подавления продолжится. Здесь нет никаких иллюзий". По словам Ройзмана, ЧМ принес Екатеринбургу новую инфраструктуру, привлек туристов, дал городу импульс. Но "картина, которую в эти недели рисуют перед внешним миром, неполно отражает то, что происходит в России", сказал он. "У людей нет права собраний, у людей нет полной свободы слова". В конечном итоге, по словам Ройзмана, он рад, что его страна принимает ЧМ, - он же патриот, и сознает, что это зрелище приносит Кремлю политическую выгоду. Рот комментирует, что российские власти в один день с первым матчем ЧМ объявили о повышении пенсионного возраста. "У людей такое ощущение, что к их сроку добавили годы, - сказал Ройзман, употребив русское слово, означающее "срок заключения". - Люди будут негодовать и протестовать". Напомнив о призывах Алексея Навального к протестам против нового закона, газета сообщает: "Ройзман полагает, что пенсионеры придут только на санкционированную акцию протеста, а внимание к спорту затмит все остальное". Источник: The Guardian