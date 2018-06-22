Еврокомиссар Эттингер предостерегает главу МДВ Германии от самовольной высылки мигрантов

Журналисты немецкого издания Handelsblatt Рут Бершенс и Тиль Хоппе побеседовали с еврокомиссаром Гюнтером Эттингером о миграционном кризисе в Германии.

"Политика в отношении мигрантов и беженцев - это геркулесова задача для Европы, однако я убежден, что на неофициальной встрече в воскресенье здесь в Брюсселе и на саммите ЕС на следующей неделе мы добьемся прогресса. И я надеюсь, что этот прогресс освободит путь к урегулированию проблемы миграции в Европе", - сказал Эттингер. Он полагает, что решения, которые будут приняты на встречах, должны поощрить главу МВД Германии Хорста Зеехофера и его партию ХСС к дальнейшему сотрудничеству к ХДС. "Тогда Зеехофер останется министром внутренних дел, коалиция сохранится и Ангела Меркель останется федеральным канцлером до конца срока", - полагает политик.

Говоря о миграционном споре между союзными партиями ХСС и ХДС, Эттингер отметил: "Мои коллеги в Брюсселе часто хвалили Германию за ее стабильность и за работу правительства. Однако сейчас ХСС собирается нанести урон дееспособности Германии внутри ЕС. Этого никто не должен делать".

Если, как предлагает Зеехофер, с начала июля беженцев действительно будут разворачивать на границе с Австрией, это приведет к "новой, существенной эскалации, которая поставит под вопрос союз партий и правительство", считает Эттингер.

"Единство Европы в миграционной политике до сегодняшнего дня терпело неудачу прежде всего из-за обязательных квот на прием беженцев. Было ли это ошибкой Еврокомиссии - предлагать квоты?" - поинтересовались журналисты.

"В ЕС речь идет о взаимной помощи. Однако эта солидарность не обязательно должна быть однотипной, она может быть и равнозначной. Если квоты раскалывают ЕС и могут быть реализованы только насильно, лучше потребовать равноценной помощи: например, деньгами или отправкой служащих на внешние границы", - ответил еврокомиссар, допустив, что с квотами на прием беженцев может быть покончено, если страны договорятся о равноценных мерах.

Что касается создания центров для мигрантов за пределами ЕС, то здесь Европе, по мнению Эттингера, необходимы надежные партнеры. Например, функционирует соглашение по беженцам между ЕС и Турцией. Необходимо заключить подобные соглашения с другими соседними государствами и предоставить соответствующее финансирование, считает собеседник издания. В ответ на замечание журналистов о том, что сделка с Турцией стоит ЕС в общей сложности 7 млрд евро, Эттингер отметил, что в год это 1,2 млрд и это совсем не много в сравнении с тем, сколько стоит Европе обеспечение беженцев как в финансовом, так и в политическом смысле.

"Чтобы лучше защитить внешнюю границу ЕС, председатель Еврокомисии Жан-Клод Юнкер хочет увеличить численность пограничных войск Frontex уже к 2020 году с 1,5 тыс. до 10 тыс. человек. Осуществимо ли это?" - "Я сейчас проверяю, что мы можем изменить в текущем бюджете на 2018 год и в проекте бюджета на 2019 год, чтобы увеличить численность Frontex раньше запланированного срока, - ответил Эттингер. - Ясно, что нам нужны гибкие решения. С одной стороны, мы должны поменять законодательную базу, чтобы служащие Frontex получили исполнительные полномочия. С другой стороны, нам нужны деньги, чтобы помочь тем странам, которые многое делают для защиты внешних границ Шенгенской зоны".

Обращаясь к теме бюджета ЕС и бюджета еврозоны, Эттингер отметил важность инвестиций, в первую очередь для Хорватии, Болгарии и Польши, для того чтобы подготовить их к введению евро. "Бюджет ЕС - это фундамент и первый этаж, а бюджет еврозоны - это мансарда под крышей. О ней мы можем беспокоиться, когда стоит остальной дом", - образно выразился Эттингер.