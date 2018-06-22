Сочи превращается летом в центр силы

Курортный город на берегу Черного моря всегда был туристической меккой. Однако в последние годы президент Путин повысил политическую значимость Сочи, пишет Handelsblatt.

С одной стороны - Кавказские горы, вершины которых даже летом покрыты снежными шапками, с другой - море глубокого синего цвета. "Шум волн мог бы успокаивать, если бы волны не перекрывала какофония звуков, производимых барами на пляжах и туристами", - повествует автор публикации Андре Баллен. Сочинские пляжи в сезон переполнены: "Тут толстые белые животы, там стройные загорелые тела и облупившиеся на солнце носы. В Сочи летом все на виду".

В эти дни на променаде вдоль набережной можно увидеть много мужчин в футболках с символикой сборной Швеции, а также - в меньшем количестве - в черно-белой футбольной форме. "Много испанцев", - говорит продавщица мороженого Елена. Здесь расположилась тренировочная база испанской сборной, и многие болельщики снимают жилье по соседству, поясняет Баллен.

"Комфортнее всего в городе вне высокого сезона. Когда в Москве и Санкт-Петербурге уже холодно и неуютно, небо затянуто снеговыми или дождевыми угрюмыми серыми облаками, в Сочи все еще светит яркое солнце, небо по-прежнему голубое, а вокруг все зелено. Своей значимостью город обязан лету: начиная с советских времен миллионы семей устремлялись на теплое черноморское побережье", - говорится в статье.

"В 1990-е годы, после развала СССР Сочи остался практически единственным курортным раем в стране. И даже теперь, когда Россия захватила Крым, а "бюджетные" российские туристы - побережье Абхазии, Сочи остается местом притяжения на Черном море", - говорится в статье.

Политики не стали исключением. Курортом Сочи стал в царские времена, а в 1934 году здесь появился "Бочаров ручей" - госдача народного комиссара Климента Ворошилова.

"Но настоящей государственной резиденцией "Бочаров ручей" стал только при Путине", - пишет автор и называет "причудой" шефа Кремля его усилия по получению права проведения Олимпиады в 2014 году именно на этом субтропическом курорте. Со временем его любовь к Сочи не ослабевает: "в прошлом году он 40 раз приезжал в свою сочинскую резиденцию, раскинувшуюся на 40 га", сообщает Баллен.

В этом году Путин принимал здесь и канцлера Меркель, и премьера Индии Нарендру Моди; несколько раз приезжал президент Сирии Асад.

"Обустроился в Сочи и премьер-министр Дмитрий Медведев. Строительство шале в горах недалеко от Красной поляны в свое время стоило, по некоторым данным, 75 млн евро и стало поводом для критики путинского протеже со стороны оппозиции. В Сочи соседство с высокопоставленным функционерами никого не смущает - оно только повышает статус курорта", - резюмирует автор.