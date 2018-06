22 июня 2018 г. Обзор прессы | Inopressa Возможный саммит Трампа и Путина Англоязычная пресса комментирует информацию о возможной двусторонней встрече президентов России и США этим летом. Что говорят о потенциальном саммите источники, чего хочет российский президент от американского и почему в Москву едет именно Болтон. "Трамп "рассматривает возможность" встречи с Путиным в то время, как Болтон планирует поездку в Москву", - извещает в заголовке Politico. Журналисты Эндрю Рестучча, Майкл Кроули и Стефани Мюррей пишут: "В четверг президент Трамп подтвердил свой интерес к встрече с российским президентом Путиным в июле, заново разжигая опасения из-за желания Трампа подружиться с российским лидером, который, по общему мнению, считается угрозой для США и Европы". "Мы рассматриваем эту возможность", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли он встречу с Путиным в следующем месяце. "В знак серьезности планирования некий пресс-секретарь Белого дома сказал в четверг, что на следующей неделе Москву посетит советник по национальной безопасности Джон Болтон, чтобы подготовить встречу с Путиным. Источник, осведомленный об обсуждении этого вопроса, сказал, что Трамп, вероятно, "сядет побеседовать" с Путиным незадолго до или сразу после ежегодного саммита НАТО, который пройдет в Брюсселе 11-12 июля, а Болтон обсудил с российскими официальными лицами возможные места встречи", - говорится в статье. "Специалисты по России говорят, что Путин воспримет встречу с Трампом как шанс избавиться от западных санкций, наложенных за его агрессию на Украине и вмешательство в выборы в США", - передают журналисты. "Именно это Путин действительно воспринимает как выгоду от президентских выборов 2016 года. Он вышел из изоляции. Он на равных, - сказала Хизер Конли (Center for Strategic and International Studies, США). - Россию и США будут воспринимать на саммите как равных, и именно этого желает президент Путин". "По требованию президента, который жаждет провести официальную встречу в сидячем формате со своим российским коллегой, высокопоставленные сотрудники администрации уже несколько недель потихоньку готовятся к потенциальной встрече", - пересказывает издание слова второго неназванного информированного источника. "Трамп заявил помощникам, что его не волнует, как будет воспринята встреча, добавил источник, хотя для Вашингтона стали идеей-фикс федеральные расследования предполагаемого сговора между избирательным штабом Трампа и Кремлем", - пишет издание. "Выбор момента для встречи может выглядеть особенно неуместным, если учесть соседство с ежегодным саммитом НАТО, где одной из ключевых тем, несомненно, станет сохранение непоколебимо решительной позиции противостояния российской агрессии. Трамп также должен 13 июля нанести официальный визит в Британию, где официальные лица все еще разгневаны покушением на убийство Сергея Скрипаля, экс-сотрудника российской разведки", - пишет издание. Как бы то ни было, официальный представитель Совета национальной безопасности США (СНБ) Гарретт Маркис написал в Twitter: "25-27 июля советник по национальной безопасности США Джон Болтон встретится с союзниками США в Лондоне и Риме, чтобы обсудить вопросы национальной безопасности, и поедет в Москву, чтобы обсудить потенциальную встречу президентов Трампа и Путина". "В момент, когда мы по-настоящему очень энергично бросаем вызовы нашим союзникам, мы встречаемся с противниками и потенциально предлагаем им уступки, - прокомментировала Конли. - Он словно бы выполняет схему игры президента Путина". "Как представляется, Трамп планирует исторический саммит с Путиным", - пишет Independent. Журналист Оливер Кэрролл замечает, что это происходит в момент, когда у США портятся отношения с традиционными союзниками. Издание также комментирует объявленный визит Болтона: он "известен "ястребиной" позицией в отношении России, ранее он критиковал Белый дом за неспособность заставить Путина поплатиться за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Более очевидным выбором для визита в Москву был бы госсекретарь Помпео". Однако российский эксперт Владимир Фролов сказал в интервью, что выбор, вероятно, объясняется практическими соображениями. "Это не момент а-ля "Никсон в Китае", сказал он, подразумевая события 1972 года. "Помпео занят Северной Кореей, - сказал Фролов. - Кроме того, Болтон - это не Киссинджер, он едет, чтобы воплотить в жизнь неудержимую тягу Трампа к встрече с Путиным". А как понимать призыв Трампа вернуть Россию в G7? "Неясно, до какой степени его призыв отражает политику США, возможно, это был экспромт в знак пренебрежения к европейским лидерам накануне переговоров о торговле. Это станет ясно, едва Болтон откроет свой кейс в Москве, сказал Фролов", - передает корреспондент. "Цель Болтона, скорее всего, состоит в том, чтобы договориться о цветистом заявлении с единственной практической договоренностью насчет начала существенных переговоров и размораживания каналов связи, - заметил Фролов. - Но даже это будет истолковано как крупная победа Путина". "Генсек НАТО говорит, что встреча Трампа с Путиным не будет противоречить политике" - так называется статья The Guardian. Журналист Ивэн Макаскилл сообщает: Йенс Столтенберг во время поездки в Лондон отмел опасения, что встреча Трампа с Путиным ослабит НАТО. "Встреча с президентом Путиным ни в коей мере не противоречит политике НАТО... Несколько лидеров стран НАТО встречались с Путиным", - заявил генсек. Он указал, что встречался с главой МИД РФ Лавровым, а заседания Совета Россия-НАТО возобновились. "Мы не хотим новой холодной войны. Мы не хотим новой гонки вооружений. Мы хотим разговаривать с Россией", - сказал Столтенберг. "Чего хочет Путин от своего саммита с Трампом", пробует предположить обозреватель The Times Эдвард Лукас. "Британские разведчики и дешифровщики пытаются докопаться, каков план игры Путина накануне его саммита с Трампом в июле. Если им повезет, они раздобудут что-то типа этого", - пишет автор, предлагая ниже свои вымышленные рекомендации "отдела аналитики президентской администрации". "Уважаемый Владимир Владимирович! Позвольте нам освежить вашу память насчет наилучшего подхода, которого следует придерживаться при вашей встрече с президентом Трампом в свете нашего плана по кастрации альянса НАТО. Начните с экстравагантных похвал его лидерству при восстановлении связей в верхах с Россией, по контрасту с неэффективностью его предшественника. Трамп ненасытно падок на критику в адрес Барака Обамы, так что сделайте это одним из лейтмотивов ваших бесед", - так начинается вымышленный документ. В тексте Лукаса содержатся советы выразить сочувствие американским налогоплательщикам, которые "субсидируют оборону неблагодарных и недружелюбных европейских союзников", и подчеркнуть, что из-за санкций в отношении России США теряют доходы, рабочие места и налоги. Еще один совет: предложить заморозку военных учений по обе стороны российской границы. "Объясните, что эти учения стоят дорого и рискуют переродиться в реальный конфликт. Все это неправда, но, если он возьмет на себя даже словесные обязательства в этом духе, наша сторона колоссально выиграет", - говорится в статье. Трамп "уже счел, что одним лишь масштабом своей личности решил северокорейскую проблему. Теперь он сможет сделаться человеком, который предотвратил третью мировую войну и принес Европе мир", пишет Лукас. "Наша основная цель на июльском саммите и в нашей политике вообще - упрочить порочный круг слабеющего доверия и растущей раздробленности Запада. Пока это приносит успех, о котором мы не могли и мечтать, и мы уверенно предрекаем положительный исход", - так завершается статья.