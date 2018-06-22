Чемпионат мира по футболу - чарующее отклонение для россиян

Москвичи, изначально недоверчивые, в конечном счете с радостью принимают это событие планетарного масштаба - на фоне веселых встреч с иностранными болельщиками и хороших результатов сборной России, пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

"Эти люди веселятся, и их радость передается нам. Здесь мы встречаем много иностранцев, они очень общительные и улыбчивые. Это меняет нашу обычную жизнь, где каждый погружен в свои проблемы", - с удовольствием отмечают две студентки юридического факультета 22-летние Лера и Настя, пришедшие на Никольскую улицу вдохнуть атмосферу ЧМ как бы со стороны зрительного зала.

После недели состязаний обычно строгая и суровая Москва открылась - не без сопротивления - став оживленной и непосредственной. И россияне, одержимые навязчивой идеей о своем имидже в глазах Запада, стараются (один раз не в счет) проявить себя во всем блеске, описывает Авриль. "Нам установили базовые правила: быть вежливыми, улыбаться и помогать людям", - поясняет один из бесчисленных столичных волонтеров Евгений.

"Здесь, в отличие от Бразилии, чувствуется, что русские находятся немного в стороне от этого события, но с тех пор, как их команда выиграла, они увлеклись игрой", - констатирует Грегори, присутствующий уже на пятом ЧМ парижский болельщик, сидя на Никольской улице за тарелкой с сыром и ветчиной. Российская пресса, прежде строгая в отношении своей сборной команды, признала свою вину, а один из звездных комментаторов "Первого канала" даже был уволен после того, как раскритиковал тренера Станислава Черчесова, пишет Авриль.

Около Московского университета им.Ломоносова и его фан-зоны, находящейся под высшим надзором, болельщики и студенты уживаются с трудом. Неделю назад некоторые студенты критиковали спортивный комплекс, считая его слишком шумным, однако с тех пор два мира сделались более общительными, замечает корреспондент. "Уж насколько я не интересуюсь футболом, так даже мне нравится эта атмосфера, особенно веселые болельщики, приехавшие из Аргентины, Перу и Мексики. Их трудно не заметить", - рассказала корреспонденту 23-летняя Екатерина, студентка экономического факультета.

Жители квартала Игорь и Елена привели своих дочерей 9 и 14 лет в фан-зону, так как "подобные события случаются лишь раз в жизни". Мать полна энтузиазма: "Сначала мы боялись, что иностранные болельщики могут быть грязными и пьяными. Но это совсем не так, они очень вежливые. Они тоже из-за западной пропаганды представляли нас как мафиозную страну, и смогли увидеть, что мы добрые и открытые".