Не дадим России выбрать Азию

В преддверии важного саммита Евросоюза 28-29 июня историк, постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д'Анкосс поясняет, что Россия теперь склонна рассматривать себя как преимущественно азиатская держава. Такой сценарий стал бы катастрофой для Европы, говорится в ее статье, опубликованной на страницах Le Figaro. Д'Анкосс полагает, что 29 членов ЕС должны протянуть руку хозяину Кремля, чтобы этого избежать.

"Столько, сколько длился коммунизм, мир был биполярным, Запад позиционировал себя как истинный представитель свободы перед лицом того, что американский президент Рейган называл "империей зла". В 1991 году исчезновение СССР и той Европы, в которой он доминировал, породило однополярный мир", - говорится в статье.

"Сегодня дезориентированная Европа вынуждена констатировать, что после десятилетий совместной жизни с США - и защиты, которую Соединенные Штаты обеспечивали ей в рамках НАТО, - она должна учиться в одиночку или почти в одиночку рассматривать способы обеспечения своей безопасности. Она также должна понять, что в многополярном мире, где влияние Азии очень велико, Европа с ее социальными институтами уже не находится в центре мирового порядка и даже рискует быть отодвинутой на обочину", - отмечает автор.

За несколько лет Россия, и в 1991-м, и в 2000 году верившая в то, что она может присоединиться к Европе и быть признанной великим европейским государством, повернулась в сторону Азии, стала там работать над соглашениями, регулировать спорные вопросы, проникла в большую часть существующих мультилатеральных инстанций, вплоть до того, что стала совместно с Китаем основательницей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) - роль и значение этого мощного альянса по-прежнему недооценены, полагает д'Анкосс.

"Сегодня, когда международный сдвиг в сторону Азии стал реальностью, для России речь может пойти не просто о демонстрации силы и даже не о шантаже, а о настоящем выборе", - указывает историк.

Накануне саммита Евросоюза, который должен принять решение об отмене или продлении санкций, наложенных на Россию после 2014 года, не возникла ли настоятельная необходимость поиска путей к истинному диалогу? - задается вопросом эксперт.

"Россия была вырвана из Европы в течение трех веков татаро-монгольским игом, еще на три четверти века - коммунистической идеологией, и после каждого такого отрыва она снова находила дорогу в Европу. Настал час для Европы помочь ей укорениться в ней окончательно", - утверждает д'Анкосс.