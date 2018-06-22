Все говорит в пользу Европы

Европа является "лагерем для мигрантов", находится под давлением и обречена на гибель, говорят в США и России. Журналист швейцарского издания Tages-Anzeiger Давид Хессе считает, что это бред.

Европа идет ко дну, а Европейский союз раскололся из-за миграционного вопроса, утверждает британский историк Ниалл Фергюсон. Меркель, по его мнению, это уже прошлое, а будущее за итальянскими популистами.

"Да, Европа с 2015 года приняла очень много беженцев и мигрантов. Однако она не погрязла в хаосе, - комментирует Хессе. - Националистические, ксенофобские партии хотя и имеют сторонников, но до сегодняшнего дня сдерживаются умеренными политическими силами и юстицией".

По словам верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, 85% беженцев остаются в бедных южных странах, например, в Ливане, Пакистане и Уганде, в то время как количество мигрантов, прибывающих в Германию и в Швейцарию, падает.

Автор статьи пишет: "Для консервативной интеллигенции Америки Старый свет символизирует все то, во что могла бы превратиться Америка, если бы предоставила свободу левым: слишком много уличных кафе, слишком мало танков, слишком много социальной помощи, слишком мало ответственности перед собой, слишком много государства, слишком мало Бога. А теперь еще и слишком много беженцев и слишком мало стен".

Подобные аргументы выдвигает и Россия, отмечает автор. Так, прошлой осенью серьезные российские дошкольники в военной форме пели: "В Евросоюзе мнения нет", но, к счастью, европейскому хаосу в России противостоит "главный командир дядя Вова".

"Однако эти грезы о крахе Европы - вздор. Да, Европе не хватает миграционной стратегии, однако о хаосе, гражданской войне и распаде Евросоюза не может быть и речи", - уверен журналист.

"Европа далека от сильного сотрясения норм правового государства, которое переживают США при Трампе, также как от применения силы в политике и в обществе, что стало нормальным в путинской России", - отмечает Хессе.

"Не в Европе ведущие политики бессовестно и безнаказанно преследуют свои коммерческие интересы, покровительствуют родственникам и продают за деньги встречи со своими сотрудниками, - продолжает автор. - Не в Европе убивают на улицах оппозиционеров, подают в суд на историков из-за их исследований и исключают из уголовно наказуемых деяний домашнее насилие".

У Европы, при всем ее многообразии и несмотря на все трудности, намного больше общих ценностей, чем кажется. "Это великое счастье во времена, когда США беспечно ограничивают основные права людей и теряют человечность", - заключает Хессе, призывая Европу "стать громче, а не тише; это необходимо".