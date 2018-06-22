В тени Блаттера

Экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер приехал в Москву и может затмить своего преемника Джанни Инфантино. Они соперничают теперь в борьбе за благосклонность российского президента Владимира Путина, пишет журналист Tageszeitung Йоханнес Копп.

Инфантино должен быть самым большим поклонником Блаттера, который всегда жил в собственной реальности: в своей работе он похож на Блаттера как сиамский близнец, иронизирует журналист. И он так же умело отшучивается от критики.

"То, что его двойник в лице Блаттера появился как раз во время крупнейшего мероприятия, Инфантино совсем не понравится, - продолжает Копп. - Именно сейчас, когда он хочет претендовать на второй срок президентства. Именно сейчас, когда он всюду рассказывает, что ФИФА полностью поменялась и не имеет ничего общего с когда-то существовавшей коррупционной системой".

"Все внимание, которое даровало Инфантино российское руководство, благосклонность и похвалу ему придется теперь делить со своим предшественником. А особенно плохо то, что равное отношение российского руководства к Инфантино и Блаттеру ясно показывает, что в руководстве ФИФА мало что изменилось. В Кремле ценят именно преемственность в международной футбольной федерации", - отмечает автор.

У Блаттера, который расчистил России путь к этому чемпионату, и Путина всегда было отличное взаимопонимание. Но и Инфантино, демонстрирующему большую преданность российскому президенту, удалось подняться до путинской придворной знати, говорится в статье.

ФИФА отстранила Блаттера от любой связанной с футболом деятельности до 2021 года, однако в его восприятии он все еще шеф самого влиятельного футбольного союза. "Джанни Инфантино это запомнит. Если его снимут с должности и не выберут на второй срок, уже ясно, что скажет мастер подражания, - что он все еще является настоящим президентом", - заключает Копп.