Шофер "русской" пары умер, и инцидент в Мэйфере пробудил опасения, что это было подражание Солсбери

"Смерть шофера на фешенебельной улице в Вест-Энде пробудила опасения, что имело место подражание солсберийскому отравлению", - пишут журналисты The Telegraph Виктория Уорд и Гарет Дэвис.

"В четверг днем десятки полицейских машин и автомобилей скорой помощи прибыли на улицу Албемарл в Мэйфере и большой отрезок улицы был отгорожен кордоном. Мужчина, который, по некоторым сведениям, работал у русской пары, почувствовал себя плохо, когда сидел в черном "мерседесе" у эксклюзивного ресторана", - говорится в статье.

Полицейские "позднее сказали нам, что не думают, что это химатака, но я подслушал: один человек со скорой сказал, что все это из-за его связей с Россией", поведал неназванный рабочий, который был очевидцем событий.

Газета приводит заявление Скотланд-Ярда: "Ввиду опасений, что жертва, возможно, контактировала с неким ядом, сотрудники-специалисты прибыли на место, но не нашли никаких улик, которые указывали бы, что жертва была отравлена. Других сообщений о людях, которые почувствовали себя плохо, не поступало".