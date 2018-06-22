Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
22 июня 2018 г.
22 июня 2018 г.

Виктория Уорд и Гарет Дэвис | Daily Telegraph

Шофер "русской" пары умер, и инцидент в Мэйфере пробудил опасения, что это было подражание Солсбери

"Смерть шофера на фешенебельной улице в Вест-Энде пробудила опасения, что имело место подражание солсберийскому отравлению", - пишут журналисты The Telegraph Виктория Уорд и Гарет Дэвис.

"В четверг днем десятки полицейских машин и автомобилей скорой помощи прибыли на улицу Албемарл в Мэйфере и большой отрезок улицы был отгорожен кордоном. Мужчина, который, по некоторым сведениям, работал у русской пары, почувствовал себя плохо, когда сидел в черном "мерседесе" у эксклюзивного ресторана", - говорится в статье.

Полицейские "позднее сказали нам, что не думают, что это химатака, но я подслушал: один человек со скорой сказал, что все это из-за его связей с Россией", поведал неназванный рабочий, который был очевидцем событий.

Газета приводит заявление Скотланд-Ярда: "Ввиду опасений, что жертва, возможно, контактировала с неким ядом, сотрудники-специалисты прибыли на место, но не нашли никаких улик, которые указывали бы, что жертва была отравлена. Других сообщений о людях, которые почувствовали себя плохо, не поступало".

Источник: Daily Telegraph


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика
Rating@Mail.ru
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2018 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               