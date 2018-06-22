Нефтяной картель собирается в венском Хофбурге

В ходе встречи стран ОПЕК, а также представителей нефтедобывающих государств, не входящих в картель, в Вене будет обсуждаться смена стратегии. Эксперты исходят из того, что нефтяной вентиль в будущем может быть немного приоткрыт, сообщает Die Welt.

"Никогда еще конфликтный потенциал в ходе встреч ОПЕК не был столь высок. Саудовская Аравия, Иран, Россия и даже США будут обсуждать ключевые вопросы, связанные с ценой на нефть. Сегодня будет решаться, за кем в будущем будет слово", - пишут авторы публикации Нандо Зоммерфельдт и Хольгер Чепиш.

"Картель на сегодняшний день находится под воздействием геополитического шторма", - говорится в статье. На первый взгляд, речь идет о совершенно банальном решении: поднять квоты на добычу нефти, уменьшить которые страны ОПЕК постановили полтора года назад.

"На самом деле препятствий этому нет: 14 стран ОПЕК добились своей цели держать цену на отметке между 60 и 80 долларов за баррель", - передают авторы.

"Картель не нацелен на повышение цен. Стоимость барреля более 80 долларов в перспективе отрицательно скажется на экономике - ОПЕК этого не хочет".

"При столь однозначной ситуации на рынке существующая геополитическая обстановка далека от стабильной, - отмечают журналисты. - Поэтому картель раздирают противоречия относительно того, как поступать. Трудности начинаются уже с "новым" влиятельным партнером ОПЕК в лице России. Эта сырьевая нация считается сегодня уже чуть ли не новым членом картеля, поэтому многие эксперты говорят сегодня о формате ОПЕК+. Россия хоть и добавляет картелю мощи, однако выставляет свои требования. Например, несколько дней назад Кремль потребовал от ОПЕК увеличить добычу на 1,2 млн баррелей в день".

"Одновременно с этим о себе заявляет другой игрок нефтяного рынка, который, по сути, не имеет ничего общего с ОПЕК. Президент США Дональд Трамп в последние недели неоднократно обвинял картель в искусственном нагнетании высокой цены на нефть с целью вытянуть деньги из американских кошельков", - говорится в статье.

Подобные заявления не остались без комментариев со стороны Ирана, входящего в картель. ОПЕК - "не исполнитель приказов американского президента", заявил министр нефти. Все верно, признают авторы. Но ситуация на деле не настолько однозначна, поскольку "нового саудовского кронпринца и президента США связывают определенные обязательства".

И Трамп свою часть уже выполнил, "ослабив заклятого врага Эр-Риада в лице Тегерана при помощи санкций". Теперь саудовцы не могут игнорировать интересы Белого дома.

"Диспуты внутри картеля не утихают. Некоторые члены просто физически не могут увеличить объемы добываемой нефти и статус-кво их устраивает - им по душе скорее рост цен на нефть", - пишут авторы. Наряду с политическими разногласиями существует и неоднородность экономических интересов.

"Такие страны, как Ливия, Алжир, Нигерия и Венесуэла, хотят выровнять бюджет за счет повышения цен на нефть", - передает Die Welt.

К лимиту по объемам добываемой нефти подбирается и Иран - с того момента, как США вернулись к санкциям, из страны ушли серьезные инвесторы. "Режиму мулл не хватает западных технологий, чтобы более эффективно разрабатывать месторождения. При этом Тегеран выступает против увеличения объемов добычи, поскольку это на руку разве что его заклятому врагу Саудовской Аравии".

"Самой большой неизвестной величиной в глобальной нефтяной игре остаются Соединенные Штаты, - говорится далее. - США готовы отобрать у России первенство как у ведущей добывающей нации. Однако американская инфраструктура работает на пределе возможностей. Нет достаточного количества трубопроводов, чтобы доставить добытую нефть на НПЗ или в порты". Опасной становится и угроза Китая обложить ввозимую американскую нефть пошлиной в 25% - "американские концерны экспортируют в КНР 300 тыс. тонн в день, а после ввода подобных пошлин нефть вряд ли удастся продать в Китае".

В качестве возможного результата сегодняшней встречи в Вене эксперты называют увеличение объемов добычи на 500 тыс. баррелей - в основном за счет России и Саудовской Аравии. Если договориться не удастся, мир не получит необходимые объемы нефти. Это приведет к резкому повышению цен, пишет авторы статьи.