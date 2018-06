22 июня 2018 г. Стивен Фидлер | The Wall Street Journal Гражданский шеф НАТО предупреждает, что Трамп будет жестко разговаривать на следующем саммите В четверг Йенс Столтенберг, генсек НАТО, допустил, что на грядущем саммите организации Дональд Трамп может "крепко выражаться" в разговоре о европейских оборонных расходах, но заверил, что убежден в преданности американского лидера альянсу, рассказывает Стивен Фидлер в The Wall Street Journal. "Могут быть сильные выражения, ясные выражения по поводу оборонных расходов и других проблем, но пока мы принимаем решения и демонстрируем, что делаем свое дело, это самое главное", - сказал Столтенберг. "Трамп поссорился с европейскими правительствами из-за торговли, его отказа от иранской ядерной сделки и других вопросов, но Столтенберг указал, что в прошлом НАТО удалось преодолеть крупные разногласия - например, во время Суэцкого кризиса 1950-х годов и иракской войны в 2003 году", - говорится в статье. "Заверения Столтенберга едва ли успокоят тех, кто нервничает из-за саммита. Адам Томсон, бывший британский посол в НАТО, сейчас возглавляющий лондонский аналитический центр European Leadership Network, сказал, что американские чиновники делают все то, чего в нормальные времена хватило бы для вполне успешного саммита, но никто в Вашингтоне и за его пределами не знает, что сделает американский президент", - передает журналист. "Теперь у нас есть множество свидетельств, что Трамп не понимает многосторонность, или не заинтересован в ней, или ни во что не ставит альянсы. Он не понимает, что от них получают США", - сказал Томсон. "В Европе также присутствует нервозность по поводу возможной встречи Трампа с российским президентом Владимиром Путиным в период саммита. В этом месяце Трамп сказал, что Путину нужно позволить вернуться в "большую семерку", из которой его вышибли после того, как Москва аннексировала Крым в 2014 году", - говорится в статье. Источник: The Wall Street Journal