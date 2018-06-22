Россияне, что с вами приключилось?

В Москве, в этой цитадели роскоши и контроля, в дни проведения ЧМ царит милый глазу хаос, а маниакальный контроль отступает, полагает журналистка Die Zeit Алисе Бота.

"Третий вечер я брожу по Москве и, совершенно сбитая с толку, наблюдаю за разворачивающимся спектаклем: колумбийцы танцуют посреди улицы, аргентинцы горланят, мексиканцы уговаривают российских полицейских сфотографироваться с ними в сомбреро. А вот два поляка, повестив головы, плетутся домой - к ним подходят двое русских парней крепкого телосложения, обнимают и утешают их", - повествует московский корреспондент издания.

"В Москве, где все вечно куда-то спешат, горожане, знающие пару слов на английском, неожиданно замедляют темп, останавливаются и спрашивают, не нужна ли помощь. Мужчины справляют по ночам малую нужду в укромных уголках напротив здания ФСБ на Лубянке, залезают на памятники - там флаг развевается эффектнее - а полиция, которая обычно вмешивается даже по пустякам, просто наблюдает со стороны", - продолжает недоумевать журналистка.

В метро кассирши улыбаются, а пассажиры неожиданно заговаривают друг с другом или поют песни. "Сотрудники Нацгвардии, которые мне запомнились в первую очередь жесткими действиями в ходе демонстраций, размахивая руками и помогая себе ногами, пытаются объяснить британцам, где им следует делать пересадку. Москва, что с тобой приключилось?" - восклицает Бота.

Российская столица, в которой она живет два с половиной года, пишет журналистка Die Zeit, в последнюю неделю вызывает у нее когнитивный диссонанс. "Не то чтобы Москва за одну неделю превратилась в сверкающий всеми цветами современный мегаполис, который может соперничать с Лондоном или Парижем. Но ей придает новый лоск проект мэра Сергея Собянина, по распоряжению которого в столице днем и ночью строят, озеленяют и полируют до блеска", - говорится в статье. Москва, как пишет Бота, должна стать "современной вывеской для авторитарной системы".

"Несомненно, Москва развивается с захватывающей дух скоростью, сметая все на своем пути; происходит это зачастую за счет интересов более слабых, например, получающих нищенскую зарплату гастарбайтеров, которые голыми руками, в шлепках на ногах укладывали тротуарную плитку перед чемпионатом. Да, в Москве есть великолепные рестораны, но регулярно в них ходить могут себе позволить лишь немногие - средняя зарплата в стране составляет несколько сотен долларов в месяц", - сообщает журналистка.

Обновление дорог, расширение тротуаров, свежевысаженные липы - все это, бесспорно, прекрасно, однако "финансируются эти проекты за счет регионов, у которых нет нормальных дорог. Москва очень опрятный город, здесь безопасно - но происходит это посредством усиленного контроля и надзора, который нависает тенью над буднями города", - пишет Бота.

И вот в эти дни она с удивлением обнаруживает ослабление контроля, воцарение милого глазу хаоса: по словам журналистки, "тесные рамки расширяются". Многие россияне удивляются, осознавая, что мир, похоже, не охвачен русофобией - когда российская сборная одерживает победу, с ними вместе радуются и иностранцы. "Неожиданно Москва становится городом, которому не чужда и некая легкость бытия", - замечает автор статьи.

"Конечно, не стоит давать волю воображению: этот праздник стал возможен лишь потому, что не имеет ничего общего с политикой. Уругвайцы могут разворачивать транспаранты, и полицейские не препятствуют этому. Но стоило британцу развернуть плакат в поддержку ЛГБТ, как его тут же задержали. Россия не станет за одну ночь другой страной, этот ЧМ не даст украинскому режиссеру Олегу Сенцову свободу и не изменит ту несправедливость, которая случилась в Чечне с правозащитником Оюбом Титиевым", - пишет Бота.

Однако она надеется: возможно, русские зададутся вопросом, действительно ли в мире так не любят Россию, как это хотят представить их политики? Может, кто-то задумается над тем, почему в городе не разрешают разворачивать плакаты только потому, что написанное на них имеет отношение к политике. Даже если после чемпионата останутся только эти вопросы, не будет ли это началом?