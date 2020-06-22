Почему завоевание Путиным Крыма - это лишь временное явление

"Вопреки кремлевским мифам, популярным и на Западе, Крым не имеет глубокой связи с отечественной историей России. Поэтому во времена, когда россияне все больше страдают от последствий коронакризиса, они все меньше будут готовы тратить дефицитные финансовые ресурсы на дотации далекому полуострову", - пишет на страницах немецкого журнала Focus Андреас Умланд, внештатный научный сотрудник Центра европейской безопасности в Праге.

"Получив поддержку 70% общества, аннексия Крыма создала так называемый "крымский консенсус". Этот предсказуемый эффект стал, вероятно, одной из - если не главной - причин того, что Кремль предпринял эту рискованную экспансионистскую авантюру. Однако сомнительная отсылка Путина к воссоединению Германии в его выступлении по поводу аннексии Крыма 18 марта 2014 года уже предвещала большую долгосрочную проблему осуществленного им тогда триумфального захвата земли. Это расширение территории, как показывает процитированный им пример немецкого воссоединения, в течение многих лет и десятилетий будет требовать от России высоких затрат".

"Нельзя сравнивать ни Крым с "Германской Демократической Республикой", ни сегодняшнюю Россию с Западной Германией 1990 года, - указывает автор статьи. - (...) Но при всех различиях немецкий пример дает российскому народу явный урок: как усвоили за 30 лет немцы, экономическая и социальная интеграция новых территорий в существующее государство - это дорогостоящее предприятие. (...) Исторически сверхпропорциональное культурное значение восточногерманских городов и общин в формировании современной немецкой нации - одна из причин того, почему западные немцы были готовы перевести в Восточную Германию около 1,6 млрд евро в период с 1990 по 2018 год. По схожим причинам они и сегодня, спустя почти 30 лет после воссоединения, все еще готовы платить "взнос солидарности" в размере 5,5% от подоходного налога, налога на заработную плату и доход с капитала. Возникает вопрос: будут ли и россияне готовы нести длительные финансовые обязательства перед Крымом, когда серьезные экономические и социальные последствия коронакризиса будут становиться все более ощутимыми?".

"Вопреки распространенным стереотипам, территория сегодняшней Российской Федерации в историческом смысле мало связана с Крымом, завоеванным Екатериной II в 1783 году, - утверждается в статье. - С 1802 по 1917 год Крым был частью Таврической губернии, которая связывала Крым с сегодняшней южной материковой Украиной. (...) С 1954 года по 1991 год Крым был частью Украинской Советской Республики. Поэтому после распада СССР он перешел независимой Украине, что официально признал тогдашний российский президент Борис Ельцин в знаменитом Беловежском соглашении 1991 года и ратифицировал российский парламент. В 2003 году принадлежность Крыма Украине признал и второй президент России Владимир Путин в еще одном полностью ратифицированном договоре о российско-украинской границе".

"В отличие от России и Крыма, восток и запад Германии были на протяжении столетий едины в историческом, политическом и демографическом смысле. (...) Инфраструктура Восточной и Западной Германии была частично интегрирована уже до 1990 года. Присоединить Крым физически России удалось лишь в 2018-2019 годах путем поэтапного строительства так называемого Крымского моста через Керченский пролив. Однако Крымский мост - это не панацея от всех проблем экономики украинского полуострова и ее интеграции в российскую экономику. (...) В Крыму резко упал украинский и международный туризм, а также объем инвестиций. Эти потери лишь отчасти были компенсированы туристами и инвесторами из России. Подобные базовые экономические проблемы будут становиться в Крыму все более заметными, если российская экономика в скором времени впадет в рецессию или даже в депрессию", - указывает автор статьи.

К тому же в Крыму существуют и другие большие инфраструктурные проблемы, в частности с обеспечением пресной водой - за прошедшие 6 лет Россия лишь мало предприняла для того, чтобы решить растущую проблему с водоснабжением, говорится в статье.

"(...) Трезвая оценка будущих бюджетных средств российского государства, продолжающейся потребности международно изолированного Крыма в дотациях, сохраняющихся инфраструктурных проблем полуострова и нехватки глубокой исторической связи между россиянами и Крымом сулит мало хорошего продолжению московской экспансионистской авантюры".

"Многие самозванные "реалисты" на востоке и западе считают отказ России от своего незаконного расширения территории и возвращение полуострова под контроль Украины несбыточной мечтой. Но реалистичная оценка вероятных будущих процессов внутри Российской Федерации и сохраняющихся инфраструктурных проблем Крыма уже сегодня предсказывает, что некогда популярное завоевание Кремлем черноморской жемчужины - лишь временное явление. Европейским дипломатам и политикам следует уже сегодня настроиться на дальнейшее крупное изменение геополитики Восточной Европы - как только Путин покинет политическую сцену", - заключает Focus.