В Белоруссии Александр Лукашенко запирает оппозицию на замок

"(...) Нервозность белорусских властей усиливается, так, в последние дни в Минске и провинции арестовали несколько сотен человек. Они протестовали против недавнего ареста человека, который, судя по всему, является самым серьезным соперником президента Александра Лукашенко на президентских выборах, назначенных на 9 августа: это один из самых богатых людей страны Виктор Бабарико", - пишет журналист Le Figaro Ален Барлюэ.

"(...) По данным оппозиции, за решеткой оказались 270 человек, в том числе журналисты, присутствовавшие на месте. На протесты Александр Лукашенко отреагировал заявлением о том, что он сорвал заговор, сопоставимый с тем, который спровоцировал революцию на Украине в 2014 году. Он негодовал по поводу того, что внешние силы, действующие "как с Запада, так и с Востока", хотят дестабилизировать Белоруссию, намекая на все более напряженные отношения между Минском и Москвой в последние годы. После того, как Россия долгое время оказывала поддержку, она захотела получить от своего маленького соседа политические уступки и сократила свои субсидии, что вызвало ярость Лукашенко, находящегося у власти в течение 26 лет", - говорится в статье.

"(...) Критика правительства усилилась из-за Covid-19, поскольку Лукашенко категорически отрицал присутствие вируса и называл пандемию "психозом". Результат: на сегодняшний день 60 тыс. случаев, что является рекордным уровнем заражения в соотнесении с количеством жителей. По мере приближения президентских выборов преобладает неопределенность по поводу наличия кандидатов от оппозиции. Белорусский президент, предполагавший, что его переизберут без всяких проблем, сейчас проявляет некое лихорадочное возбуждение. В прошлом месяце Александр Лукашенко назначил новое правительство, состоящее исключительно из представителей "силовых структур", - отмечает автор статьи.

"В последнее время Лукашенко пытался сблизиться с Западом, однако в пятницу он отклонил обращенную к нему просьбу МВФ о том, чтобы наконец принять меры по борьбе против Covid-19, взамен ему предлагалась финансовая помощь. Москва, со своей стороны, отрицает какую-либо политику вмешательства во "внутренние дела" Минска и опровергает утверждения о том, что она оказывает поддержку Виктору Бабарыко. Такой перекрестный огонь рискует значительно осложнить положение белорусского президента, явно оказавшегося в изоляции", - резюмирует Ален Барлюэ.