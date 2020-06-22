Китай делает все, чтобы предотвратить возвращение Covid-19

"(...) На этот раз китайские власти нельзя обвинить в задержке реагирования, в отличие, как утверждает Запад, от декабря 2019 года, когда первые случаи этого неизвестного вируса появились в Ухане, в центре Китая. Тогда Пекин хотел сохранить в секрете то, что позже назовут Covid-19, и наказывал врачей, пытавшихся поднять тревогу", - пишет Slate.fr.

"Сегодня официальное отношение совершенно другое. Хотя вирус, казалось бы, уже в течение двух месяцев находится на грани исчезновения, его внезапное появление в столице Китая не скрывается. Городские власти регулярно сообщают о количестве случаев заражения, которое составляет 158 за одну неделю. Никаких смертельных случаев еще не было зарегистрировано", - говорится в статье.

"Власти явно хотят показать населению, что новое появление коронавируса воспринимается всерьез и что необходимо сделать все, чтобы его остановить, - отмечает автор публикации Ришар Арцт. - 16 июня заместитель главы отдела пропаганды Пекина Сюй Хэцзянь назвал ситуацию "крайне серьезной" и объявил, что власти начали "гонку на время", цель которой "всегда оставаться на шаг впереди эпидемии и принимать самые строгие, решительные и определенные меры".

"Два дня спустя У Цзюньоу, эпидемиолог китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний, сделал более обнадеживающие замечания. Он считает, что пик эпидемии был достигнут 13 июня, а 5 дней спустя она уже была "под контролем". И уточняет: "Когда я говорю, что эпидемия находится под контролем, это не значит, что количество случаев станет нулевым завтра или послезавтра. Такая тенденция сохранится в течение некоторого времени, но количество случаев будет уменьшаться, как это мы видели в январе и феврале". Контроль над распространением вируса очень важен для китайских властей", - указывает автор публикации.

"Несколько случаев Covid-19 выявили в Пекине 10 июня. Речь шла о людях, которые работали или недавно совершили покупки на огромном оптовом рынке "Синьфади" на юге столицы. Рынок, занимающий более ста гектаров, немедленно закрыли", - говорится в статье.

"(...) В настоящее время создана мощная полицейская система, которая отслеживает, чтобы никто не приближался к рынку, доступ к которому закрыт. Члены местных комитетов - жители, которые отвечают за информирование Коммунистической партии о том, что происходит на местах - должны удостовериться в том, что карантин, введенных в окрестностях, соблюдается, они обходят все здания и опрашивают людей, присутствующих в каждой квартире, ходили ли те недавно на рынок "Синьфади"", - пишет Slate.fr.

"(...) Реакция на появление случаев коронавируса в Китае стала всесторонней и быстрой. Китайским властям важно показать, насколько приоритетной задачей для них является здоровье населения. В этих условиях даже "огромная задача" по оживлению китайской экономики, о которой премьер-министр Ли Кэцян объявил 22 мая на сессии Всекитайского собрания народных представителей, отступает перед чрезвычайной эпидемиологической ситуацией", - комментирует автор публикации.

"Намерение также состоит в том, чтобы продемонстрировать, как эффективно борется Китай против малейшего повторного появления Covid-19. Необходимо показать, что авторитарный китайский режим способен ограничить распространение этого зла. Месседж адресован как китайскому народу, так и остальному миру. Он подразумевает, что создалось впечатление, что демократические страны Запада и, в частности, Соединенные Штаты Дональда Трампа, не справляются с пандемией. Забота, предпринимаемая в Китае для борьбы с коронавирусом, является, помимо прочего, важным фактором для того, чтобы обеспечить доверие к потенциальной будущей вакцине, которую в настоящее время разрабатывают китайские лаборатории", - анализирует журналист.

"(...) Что касается рынка "Синьфади" в Пекине, то на данный момент ничто не позволяет определить, откуда взялась новая вспышка. В интервью агентству Beijing News от 14 июня руководитель рынка объяснил, что "вирус начал обнаруживаться на досках, используемых для разделки импортированного лосося". На следующий день Ян Пэн, китайский исследователь из Центра по профилактике и контролю заболеваний, заявил в теленовостях CCTV (Центральное китайское телевидение), что "секвенирование генома штамма коронавируса, который вызвал новую вспышку Covid-19, показывает, что он возник в Европе".

"Когда Норвегия почувствовала, что подозрение падает на нее, она официально выразила протест голосом своего министра рыболовства Одда Эмиля Ингебригтсена. 16 июня он принял участие во встрече по видеоконференции с министерством внешней торговли Китая, которое призвало отказаться от норвежского лосося. Эпидемиолог У Цзюньоу сказал в теленовостях CCTV, что "обнаружения вируса на разделочной доске недостаточно для подтверждения того, что он поступает из импортных морепродуктов. Этот вирус, возможно, был занесен зараженным человеком". Так что дипломатического инцидента между Китаем и Норвегией удалось избежать Тем не менее, вывески в универмагах, действующих в Китае, таких как Carrefour или Wumart, гласили о том, что они убрали лосося со своих полок, а многие пекинские рестораны перестали его предлагать в своих меню", - сообщает издание.

"В предстоящие недели станет ясно, является ли коронавирус, появившийся на рыночных прилавках в "Синьфади", отскоком в конце пандемии или, наоборот, он станет провозвестником значимого возобновления болезни. Очевидно, что китайские власти настроены сделать все возможное, чтобы вторая гипотеза не стала реальностью. А остальному миру остается лишь наблюдать за эволюцией коронавируса в Китае", - резюмирует Ришар Арцт.