Молчания недостаточно

"Правительство ФРГ должно занять четкую позицию в отношениях с Москвой, иначе оно поставит себя в глупое положение, а Германия станет ареной для наемных убийц. Но пока четкое послание в адрес Кремля даже не сформулировано", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Для своего ответа на убийство в берлинском Тиргартене, предположительно совершенное по заказу российского государства, федеральное правительство выбрало изящное оружие, - отмечает журналист Штефан Корнелиус. - Российского посла пригласили на разговор, а не вызвали в ведомство - на дипломатическом языке это знатное различие. О высылке шпионов речи (пока) не идет, не говоря уже о санкциях".

"Стоит заметить, что использование в отношении преступления в Тиргартене слова "предположительно" связано с принципами уголовного права. Однако уже до принятия решения предъявление обвинения генеральным прокурором и внушительные доказательства приобрели политическое значение, и этого должно было быть достаточно для того, чтобы отказаться от страусовой позиции. Почему она всегда является предпочитаемой позицией в отношениях с Россией, остается загадкой. Министр иностранных дел, будучи членом партии СДПГ, боится собственной партии и соперничества в председательстве фракции? Канцлер тревожится за свое председательство в Совете ЕС, которое уже достаточно отягощено проблемами?", - задается вопросами автор статьи.

"Тем временем Россия с фривольной откровенностью использует заказные убийства для проецирования силы. Впрочем, неясно, кто именно здесь действует и - наоборот - против кого должны быть введены санкции. Становится все более ясным, что российский аппарат безопасности (армия и спецслужбы) начал жить собственной жизнью, что оставляет свой след в Сирии, Ливии и вплоть до Тиргартена. Все это, предположительно, не контролируется Путиным, но, весьма вероятно, дозволяется им".

"Россия в высшей степени зависима от немецких и европейских прямых инвестиций и внешней торговли. (...)Такой инцидент, как убийство в Тиргартене, должен повлечь за собой личные и экономические последствия. Необходимо идентифицировать и наказать закулисных руководителей и теневой аппарат спецслужб. Большинство из них, вероятно, имеют счета за границей и охотно путешествуют. Связанные с ФСБ экономические субъекты должны почувствовать санкционное давление. В Кремле должны услышать послание. Но она пока даже не сформулировано", - пишет Süddeutsche Zeitung.