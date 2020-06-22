Почему Россия утверждает, что "победила" коронавирус

"Россия проводит перенесенный военный парад и референдум по изменению Конституции. Окончание ограничительных мер должно воодушевить граждан на голосование", - пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

"(...) Путин уже в конце мая объявил о преодолении пика заражения коронавирусом. В начале июня Собянин поздравил людей с "победой" над вирусом. Однако статистика говорит о другом, - отмечает журналист Оливер Бильгер. - Россия по-прежнему является центром пандемии. По состоянию на воскресенье было зарегистрировано более 580 тыс. зараженных. Больше случаев заражения только в США и Бразилии. Хотя в последние дни количество новых случаев заражения в России растет не так сильно, оно все еще составляет около 8 тыс. случаев в сутки".

"Только в воскресенье в стране было зафиксировано 7728 новых случаев заражения. Официально с начала пандемии скончались 8111 человек. Из столицы, пострадавшей больше остальных, инфекция все больше перемещается в регионы. Это не похоже на победу над вирусом", - указывает издание.

"Но теперь коронавирусу придется уйти на второй план, слишком важны для Путина ближайшие дни. Сразу два выдающихся события стоят на повестке дня: большой военный парад в память о победе над фашистской Германией - и референдум по поправкам в Конституцию".

"С помощью праздничных мероприятий Кремль хочет обеспечить патриотическое и оптимистичное настроение перед референдумом, - полагает издание. - Парад и вместе с ним воспоминание о победе над Гитлером всегда имело большое значение для коллективного самосознания - и для кремлевской идеологии. Новая свобода, которой наслаждаются москвичи после неожиданного снятия ограничений, должна повысить удовлетворенность".

"Сейчас Путин нуждается в хорошем настроении больше, чем когда-либо. Президент теряет поддержку. Согласно опросу независимого института изучения общественного мнения "Левада-Центр", ему доверяют лишь 25% опрошенных. Нерешительная реакция Кремля на коронавирус стоила Путину поддержки", - говорится в статье.

"Но в большей степени это является выражением растущего недовольства, в частности критике подвергается расширение власти с помощью новой Конституции. (...) Не всем россиянам нравится перспектива вечного Путина. Президент уже подписал закон о поправках в Конституцию. Но утвердить их он хочет, лишь когда за них проголосует большинство. Так он придает расширению власти вид демократии. Поражения не предусмотрено. Коронавирус не должен снова перечеркнуть планы Путина (...)".

"Скорость, с которой были сняты ограничения, вероятно, удивила даже Собянина. Еще в конце мая он заявлял, что "самоизоляция" закончится, лишь когда количество новых заражений сократится максимум до нескольких сотен в день. Впрочем, одержать верх Собянину не удалось. (...) Мэру осталось лишь предостерегать, что борьба с вирусом не окончена".

"Кажется, это вполне осознает и Путин, - пишет Der Tagesspiegel в заключение. - На протяжении нескольких недель президент правит, в основном находясь в изоляции в подмосковной резиденции. Те, кто тесно общается с ним, должны регулярно сдавать тест на Covid-19. Тот, кого пускают к Путину, должен к тому же пройти через специальный дезинфекционный туннель".