Чемпионат Европы в России: здесь тайный фаворит - коронавирус

"Семь игр чемпионата Европы пройдут в Санкт-Петербурге. Там показатели заболеваемости коронавирусом снова высоки, но Россию это, похоже, мало волнует. Впрочем, в Москве больше нет фан-зон", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Больше матчей, чем Санкт-Петербург, примет лишь Лондон. Причина в том, что Дублин не захотел пускать тысячи болельщиков на стадион во время пандемии коронавируса; Санкт-Петербург получил в апреле три матча, которые планировалось провести в ирландской столице".

"По поводу допуска болельщиков на "Газпром Арену" у российских чиновников и УЕФА было меньше опасений, чем у ирландцев. Стадион был реконструирован в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года в России и вмещает более 68 тыс. зрителей. Его разрешили заполнить наполовину. В среду за победой России над Финляндией, одержанной с минимальным счетом 1:0, наблюдали более 24 тыс. болельщиков. И это несмотря на то, что пандемия вновь усиленно свирепствует в России и, в частности, охватила Санкт-Петербург и Москву", - указывает журналист Фридрих Шмидт.

"Если попытаться применить к России критерии оценки пандемии, которые широко используются, например, в Германии и других странах, то возникает замешательство. В то время как в других странах показателем распространения инфекции является коэффициент заболеваемости за 7 дней, то в самой России этот показатель широко не используется; здесь приводятся абсолютные цифры заболеваемости, которые мало о чем говорят. Если рассчитать коэффициент заболеваемости на основе официальных данных, то получается, что в прошлый четверг в Санкт-Петербурге он равнялся пяти. Цифра далека от реальности, тестов проводится мало".

"Цена за отсутствие ограничений, которую в России почти никто не называет, - это множество смертей. По состоянию на конец апреля Дмитрий Кобак, исследователь в области машинного обучения и анализа данных в Тюбингене, на основе официальных данных подсчитал избыточную смертность для всей России, включая аннексированный украинский Крым, и она составила 504 тыс. человек. Официальное число скончавшихся от коронавируса в России по состоянию на конец апреля составляло всего 110 тыс. человек", - говорится в статье.

"В течение нескольких дней власти Петербурга не сообщали о количестве поступивших в больницы города пациентов с коронавирусом. Но ситуация, как говорят, ухудшается, у больниц возникают очереди. Затем в четверг было официально объявлено, что ежедневно на машинах скорой помощи в больницы доставляются от 800 до 850 пациентов с коронавирусом. Это лишь немного меньше, чем ежедневное число новых случаев заражения, которое, как ни странно, остается постоянным, имея лишь небольшую тенденцию к росту".

"И в Санкт-Петербурге, и в Москве только чуть более 14% населения получили с декабря хотя бы одну дозу вакцины, что немного больше, чем в среднем по стране. Это связано с недоверием к государству и российским вакцинам (...) и усугубляется противоречивыми заявлениями представителей государства, которые, заявляя об опасности коронавируса и необходимости вакцинации, одновременно провозглашают "победы" в борьбе с ним и представляют ситуацию лучше, чем она есть. В то же время возникают вопросы и к российским вакцинам, особенно в отношении теперь, вероятно, доминирующего дельта-варианта коронавируса".

"Лишь с прошлого понедельника ношение масок стало обязательным в трех петербургских фан-зонах. С четверга там больше нельзя продавать еду, а число посетителей крупных мероприятий ограничили 3 тыс. человек; до полудня пятницы на "Газпром Арену" это не распространялось. Также с четверга рестораны Петербурга больше не могут принимать гостей - но только с двух часов ночи до шести утра (...) . Таким образом с пандемией вряд ли можно справиться, - констатирует FAZ. - В Петербурге коронавирусом заразились один игрок сборной России и один футболист из команды Словакии".

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