Парламентские выборы в Армении: Пашинян укрепляет свою власть

(...) "Дух "бархатной революции" 2018 года все еще витает в Армении. Конечно, ошибки, приведшие к военному поражению в Нагорном Карабахе осенью, и некомпетентность правительства Никола Пашиняна привели к тому, что он потерял половину своего электората. Однако те, кто был разочарован политикой армянского премьер-министра, не бросились в объятия его оппонентов, в частности, бывших президентов Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна, которые всегда воспринимались как коррумпированная клика. В это воскресенье блок "Мой шаг" 46-летнего Пашиняна получил 54% голосов, в выборах принял участие каждый второй армянин. Такая "чистая" победа относится и к проведению голосования. Серьезных нарушений обнаружено не было. Примечательный факт на постсоветском пространстве, где свободные и справедливые выборы являются исключением", - пишет корреспондент Le Figaro в Ереване Режи Жанте.

(...) "Конечно, Кочарян, чей блок "Армения" занял второе место с 21% голосов, не признал победу своего врага. Но у того, кто старается быть человеком русских, в то время как Пашинян не пользуется доверием Кремля, нет поддержки Москвы для того, чтобы оспорить приговор избирательных урн. Россия признала итоги выборов, как и миссии наблюдателей, которые развернули на месте СНГ (Содружество Независимых Государств) или ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Это признание важно для страны, чья безопасность в основном зависит от России, которая охраняет границу с Турцией (в контексте непризнания геноцида армян 1915 года) и обеспечивает миротворческую миссию вмешательства в сепаратистский азербайджанский регион Нагорный Карабах с момента подписания соглашения о мире 9 ноября 2020 года, что позволяет армянам жить там и пользоваться фактической автономией", - комментирует автор статьи.

(...) ,После военного поражения против объединенных сил Азербайджана и Турции (двух стран, с которыми страна разделяет 85% своих границ), Армения должна вооружиться новой геополитической, военной доктриной и, возможно, даже доктриной идентичности, - пишет Le Figaro. "Такую глубокую работу должно проделать все общество, в первую очередь интеллигенция. Задача Пашиняна - создать для этого условия, что можно сделать лишь путем стабилизации внутриполитической ситуации, оживления экономики и обеспечения нашей национальной безопасности. Воскресное голосование показывает, что армяне считают его лучшим кандидатом для того, чтобы это сделать", - считает политолог и депутат уходящего парламента от правящего блока "Мой шаг" Микаэл Золян.

(...) "Я верю, что с этим большинством Пашинян сможет, по крайней мере, вести переговоры о выполнении соглашений, подписанных с Путиным и Алиевым, в частности тех, которые касаются столь деликатного вопроса об открытии путей сообщения через нашу территорию (чтобы Азербайджан мог связаться со своим эксклавом Нахичевань), что предусмотрено статьей 9 Декларации мира", - отмечает политолог Бениамин Погосян.