Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху цепляется за свою официальную резиденцию

"(...) После долгого затягивания Биньямин Нетаньяху наконец пообещал 10 июля покинуть резиденцию премьер-министра в Иерусалиме. К этой дате пройдет почти месяц с тех пор, как к власти пришло новое правительство, положившее конец его 12-летнему правлению", - пишет корреспондент Le Monde в Иерусалиме Луи Имбер.

"Нетаньяху пользуется терпением своего преемника Нафтали Беннета. Сразу после вступления в должность 13 июня Беннет решил дать время тому, кто когда-то служил для него примером для подражания в политике, а также его жене Саре и сыну Яиру, не то, чтобы покинуть комплекс, расположенный на улице Бальфур, в богатом районе города. На следующий день Нетаньяху шокировал его, когда принял в своей резиденции двух американских посетителей: евангелического пастора Джона Хаги и бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли", - говорится в статье.

"Хейли, воспринимаемая как возможный кандидат от республиканцев на президентских выборах в США в 2024 году, в своем твите приветствовала "премьер-министра Нетаньяху" и его "исторический" вклад в безопасность и процветание Израиля, попутно отметив, что "мы не перестаем слышать о нем", - пишет Le Monde.

"Беннет старался не подвергать критике эту встречу и то, что выглядело как стремление Нетаньяху побыстрее вновь оказаться у дел. Но в совместном заявлении, опубликованном 19 июня этими двумя людьми, устанавливалась дата передачи занимаемой резиденции, и Нетаньяху пообещал больше не принимать официальных визитов", - указывает автор статьи.

"(...) Парикмахерская, мебель, свежие продукты... Критики "короля Биби" давно обвиняли чету Нетаньяху в том, что они относились к государственному имуществу как к своей частной собственности. В декабре 2019 года Сара Нетаньяху заключила со следствием соглашение о признании вины. Судьи подсчитали, что она злоупотребила государственными средствами, в том числе потратила почти 85 тыс. евро в период с 2011 по 2013 год на доставку готовой еды в резиденцию, где был штатный повар", - напоминает журналист.

"(...) Однако нежелание бывшего премьер-министра съезжать является не сугубо личным делом, а политической позицией. С тех пор, как в начале июня против него сформировалась хрупкая коалиция из восьми партий, он продолжал делегитимизировать своих преемников, что мало чем отличалось от позиции его американского "друга" Дональда Трампа. - отмечает Имбер.

"В своей последней речи в Кнессете 13 июня он резко осудил "господина Беннета" (не упоминая его звания премьер-министра) как представителя "фейковых правых", предающих его ценности. "Мы скоро вернемся", - заявил он.

"(...) В понедельник лидер оппозиции обострил свою линию атаки на новое правительство. (...) Последнее, по его мнению, не сумеет противостоять такой экзистенциальной опасности для Израиля как ядерная сделка с Ираном, которую американская демократическая администрация намерена возродить", - передает журналист.

"Нетаньяху утверждал, что в конце своего срока он отклонил несколько запросов Вашингтона, направленных на то, чтобы добиться от Израиля предупреждения своего американского союзника об операциях еврейского государства против иранской ядерной программы. Он настаивал на том, что новый министр иностранных дел Яир Лапид пообещал это 17 июня своему американскому коллеге Энтони Блинкену. "Это невероятное обязательство для Израиля, которое наносит ущерб нашей национальной безопасности", - сказал он.

"В марте, когда начинались переговоры по иранской ядерной сделке, Нетаньяху не нашел повод к критике предложенной его министром иностранных дел Габи Ашкенази гарантии проводить такую политику "без взаимных сюрпризов" с Вашингтоном", - резюмирует Луи Имбер.