22 июня 2021 г. Антон Трояновский | The New York Times СССР отрицал смертоносную лабораторную утечку сибирский язвы. Американские ученые поддержали эту версию "В больницах начали появляться пациенты с необъяснимой пневмонией; за несколько дней погибли десятки людей. Тайная полиция изымала врачебные записи и приказывала им хранить молчание. Американские шпионы собирали улики о лабораторной утечке, но у местных властей было более приземленное объяснение: зараженное мясо. На то, чтобы правда вышла наружу, потребовалось более десяти лет", - пишет The New York Times. "В апреле и мае 1979 года, по меньшей мере, 66 человек умерли после того, как из советской военной лаборатории произошла утечка бактерий сибирской язвы, передающихся по воздуху. Но ведущие американские ученые озвучивали уверенность в советских заявлениях о том, что возбудитель передался от животных к людям", - отмечает газета, указывая, что только после полноценного расследования в 1990-х годах один из этих ученых подтвердил прежние подозрения - события в Екатеринбурге стали следствием лабораторной утечки, "одной из самых смертоносных из когда-либо задокументированных". (...) "История этой трагедии и ее сокрытие "вновь приобрели актуальность на фоне того как ученые ищут источники Covid-19", пишет издание. (...) "Многие ученые считают, что вирус, вызвавший пандемию Covid-19, эволюционировал у животных и в какой-то момент передался людям. Но ученые также призывают к более глубокому расследованию возможности аварии в Уханьском институте вирусологии. Также широко распространено беспокойство по поводу того, что китайское правительство, которое, как и советское правительство за несколько десятилетий до него, отвергает возможность лабораторной утечки, не предоставляет международным следователям доступ и данные, которые могли бы пролить свет на происхождение пандемии", - говорится в статье. "Мы все имеем общую заинтересованность в том, чтобы выяснить, было ли это вызвано несчастным случаем в лаборатории, - сказал Мэтью Мизелсон, биолог из Гарварда, в интервью в этом месяце в Кембридже, штат Массачусетс, имея в виду пандемию коронавируса. - Возможно, это была своего рода случайность, от которой наши настоящие правила не защищают должным образом". "Доктор Мизелсон, эксперт по биологическому оружию, (...) писал, что советское объяснение естественного происхождения эпидемии "правдоподобно". Доказательства, предоставленные Советским Союзом, согласовались, по его словам, с теорией о том, что люди были поражены кишечной сибирской язвой, которая возникла в результате заражения костной муки, используемой в качестве корма для животных. Затем, в 1992 году, после краха Советского Союза, президент России Борис Ельцин признал, что "причиной [вспышки сибирской язвы] были наши военные разработки". "Доктор Мизелсон и его жена, медицинский антрополог Жанна Гиймен, приехали в Екатеринбург вместе с другими американскими экспертами для тщательного исследования. Они задокументировали, как северо-восточный ветер 2 апреля 1979 года, должно быть, рассеял всего несколько миллиграммов спор сибирской язвы, случайно улетучившихся с завода, по узкой зоне, простиравшейся, по меньшей мере, на 30 миль по направлению ветра", - пишет The New York Times. (...) "В Свердловске, как Екатеринбург назывался в советские времена, такие подозрения вспыхнули сразу же, как только у людей начало появляться загадочное заболевание, согласно интервью, взятым в этом месяце жителей, помнящих те дни. Раиса Смирнова, которой в то время было 32 года и которая работала на расположенном неподалеку керамическом заводе, говорит, что у нее были друзья в таинственном комплексе, которые использовали свои особые привилегии и помогали ей раздобыть апельсины и мясные консервы, которые иначе найти было трудно. Она также слышала, что там ведется какая-то секретная работа с микробами, и местные слухи связывали периодические вспышки болезней с лабораторией". "Почему у тебя руки синие?" - спросила однажды в апреле 1979 года Смирнову коллега по работе, когда она пришла на работу с очевидными симптомами низкого уровня кислорода в крови. Ее доставили в больницу с высокой температурой и, по ее словам, она провела там неделю без сознания. К маю умерли около 18 ее коллег. Прежде, чем ее отпустили домой, агенты КГБ заставили ее подписать документ, запрещающий ей рассказывать о событиях в течение 25 лет". "В эпидемиологической службе Свердловска эпидемиолог Виктор Романенко был пешкой в сокрытии. Он говорит, что сразу понял, что поразившая город вспышка заболевания не может быть кишечной формой сибирской язвы, пищевого происхождения, как утверждали высшие органы здравоохранения. Маршрут и сроки распространения случаев заболевания показывали, что источник был воздушным, и это было однократное событие", - говорится в статье. "(...) К тому моменту Советский Союз подписал договор о запрещении биологического оружия, и на карту были поставлены национальные интересы. "Было понимание, что мы должны уйти как можно дальше от теории биологического оружия, - вспоминает доктор Романенко. - Задача состояла в том, чтобы защитить честь страны". (...) Советский Союз распадался, и вместе с ним и способность хранить секреты. В документальном фильме 1992 года Александр Пашков, который во время вспышки был журналистом газеты "Вечерний Свердловск", "разыскал отставного офицера контрразведки (...), который в то время работал в Свердловске. По словам офицера, прослушивание телефонных разговоров в военной лаборатории показало, что техник забыл заменить предохранительный фильтр", сообщает газета. "Вскоре и Ельцин - который сам участвовал в сокрытии, будучи в 1979 году высокопоставленным региональным чиновником Компартии - признал, что виноваты военные. (...)". (...) "По словам доктора Мизелсона, определение причин эпидемий становится более важным, когда речь идет о геополитике. Он считает, что если бы он и его коллеги тогда не доказали причину вспышки болезни, этот вопрос все еще мог бы быть раздражителем в отношениях между Россией и Западом. То же верно и в отношении расследования источника Covid-19, подчеркивает Мизелсон. По его словам, до тех пор, пока источник пандемии остается предметом подозрений, этот вопрос будет и дальше вызывать напряженность в отношениях с Китаем, даже больше, чем если бы была известна правда", - отмечается в публикации. (...) "В отличие от Covid-19, сибирская язва не так легко передается от человека к человеку, поэтому утечка из лаборатории в Свердловской области не вызвала более широкой эпидемии. Однако даже свердловское дело до конца не раскрыто. Остается неясным, была ли секретная деятельность на заводе незаконными разработками биологического оружия - которые, как известно, проводил Советский Союз - или исследованиями ради разработки вакцины, - указывает автор публикации. - При президенте Владимире Путине выявление исторических изъянов России все чаще считается непатриотичным. Правительство молчит о том, что именно произошло, и распространение получила другая теория: возможно, это западные агенты намеренно рассеяли споры сибирской язвы, чтобы подорвать коммунистический режим". "На самом деле концепция правды очень сложна, - говорит Лев Гринберг, патологоанатом из Екатеринбурга, тайно сохранивший доказательства истинной природы вспышки болезни в 1979 году. - Те, кто не хочет принимать правду, всегда найдут пути не принимать ее". В написании статьи принял участие Олег Мацнев. Источник: The New York Times