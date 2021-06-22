"В своем обращении группа известных критиков политики Германии в отношении России призвала правительство Германии отказаться от "агрессивной позиции" в отношении Москвы", - сообщает Süddeutsche Zeitung.

"Текст обращения опубликует и российская газета "Коммерсантъ", но в значительной степени он адресован немецким политикам. "Действуйте! Покиньте, наконец, сферу холодной войны и откажитесь от ее логики! Расти должны не танковые войска или количество вооружений, а готовность идти навстречу друг другу", - говорится в обращении, подписанном, среди прочих, бывшим политиком из партии "зеленых" Антье Фольмер, бывшим премьер-министром Бранденбурга Маттиасом Платцеком (СДПГ) и историком Петером Брандтом по случаю 80-й годовщины вторжения Германии в Советский Союз в этот вторник".

"Подписанты хотят "обновить и возродить идею политики разрядки" и "дать понять, что мир в Европе немыслим без мира с Россией", заявил в понедельник Райнер Браун, руководитель Международного бюро мира, которое инициировало написание обращения "Давайте заключать мир" вместе с Германо-Российским форумом. Разрядка уступила место "безудержному вооружению" и "демонизации", раскритиковал Браун. "Переговоры почти не ведутся, но высказываются увещевания. Диалога на равных почти не бывает", - заявила бывший вице-президент бундестага Фольмер. По ее словам, "правозащитный беллицизм" служит "оправданием для санкций или агрессивного отношения к России или к новому, крупному системному сопернику в лице Китая", - передает издание.

"По словам инициаторов обращения, под заявлением поставили подписи около 1,3 тыс. человек. Спектр их политических взглядов варьируется от "консервативных до левых", сказал Браун. Инициаторы обращения назвали "недостойным" то, что по случаю 80-й годовщины нападения на Советский Союз в бундестаге не состоялась акция памяти", - говорится в статье.

Между тем, "Восточный комитет германской экономики признал ответственность немецких предприятий. "Слишком много немецких предприятий участвовали в войне на востоке и наживались на ней, будь то в качестве производителей военной продукции, покупателей сырья или посредством использования подневольной рабочей силы", - заявил председатель комитета Оливер Хермес. Поэтому, по его словам, на немецкой экономике также лежит историческая ответственность за "наведение и расширение мостов между Центральной и Восточной Европой", - передает Süddeutsche Zeitung.