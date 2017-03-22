Российский юрист, фигурирующий на судебном процессе в США в качестве свидетеля, выпал из окна своей квартиры при загадочных обстоятельствах

"По словам официального представителя, российский юрист, который был свидетелем по делу в федеральном суде США, связанному с крупнейшей в российской истории схемой отмывания денег, во вторник был госпитализирован в критическом состоянии после того, как упал с высоты четырех (так в оригинале, российская пресса сообщала о падении с пятого этажа. - Прим. ред.) этажей в Москве", - пишет корреспондент BuzzFeed Майк Хейс.

"О том, что случилось с юристом Николаем Гороховым, поступают противоречивые сообщения. Его официальный представитель Уильям Браудер (предполагаемый потерпевший от схемы отмывания денег) говорит, что его "сбросили с четвертого этажа его многоквартирного дома". Российские СМИ, часто контролируемые государством, утверждают, что он "упал, когда он и рабочие пытались поднять в его квартиру джакузи", - говорится в статье.

"Его имя во всех документах скрыто, - сказал Браудер в интервью BuzzFeed News, подразумевая материалы судебного дела в Южном округе США. - Федералы очень опасались за его безопасность. Я могу подтвердить его роль".

"По делу "США против Prevezon" вот-вот начнутся судебные заседания на Манхэттене - в самом разгаре массированной "перетряски" федеральной прокуратуры, которую проводит президент Трамп", - отмечает издание.

"Министерство юстиции США утверждает в материалах дела, что Prevezon (кипрская фирма недвижимости, которой владеет российский гражданин) приобрела в городе Нью-Йорк несколько квартир на средства, которые связываются с налоговой аферой на 230 млн долларов (крупнейшей в российской истории), совершенной лет 10 тому назад гангстерами и коррумпированными чиновниками. Prevezon заявляет в материалах дела, что у Минюста США нет твердых доказательств в поддержку его утверждений", - напоминает издание.

На прошлой неделе Трамп уволил прокурора Прита Бхарару, который вел это дело. "По некоторым сведениям, теперь в "коротком списке" потенциальных преемников Бхарары числится видный нью-йоркский адвокат Марк Мукасей (сын экс-генпрокурора США Майкла Мукасея, который одно время защищал Prevezon)", - сообщает издание.

"Prevezon подала ходатайство, так сказать, "последнего шанса", в котором просит отклонить иск до судебного разбирательства; но если судья откажет фирме, дело должно быть вынесено на суд присяжных города Нью-Йорк 15 мая. Неясно, когда именно Трамп (избирательный штаб которого скрупулезно проверяется на предмет возможных связей с Россией) назначит преемника Бхарары", - говорится в статье.

Издание напоминает подробности предполагаемой истории с налоговой аферой по версии Браудера, а также "дела Магнитского", которое, в свою очередь, повлекло за собой обострение российско-американских отношений.

"Это [дело Prevezon] так важно по той причине, - сказал Браудер в интервью BuzzFeed News, - что это первое дошедшее до стадии судебного рассмотрения крупное дело, касающееся отмывания денег, полученных при преступлениях, которые повлекли за собой смерть Сергея Магнитского".

"Браудер сказал BuzzFeed News, что в 2013 году подал в прокуратуру округа Манхэттен иск, в котором утверждалось, что сыщики Hermitage установили связь между средствами, полученными при налоговой афере на 230 млн долларов, и Prevezon и ее владениями в сфере недвижимости в городе Нью-Йорк. Прокуратура Манхэттена передала дело Бхараре, который в сентябре 2013 года объявил, что подает гражданский иск о конфискации, дабы арестовать активы Prevezon, причем были заморожены активы компании на 14 млн долларов, привязанные к счетам в американских банках", - говорится в статье.

"Prevezon в материалах судебного дела утверждает, что министерство юстиции "рассказывает две истории: одну историю - об афере с налогами в России на 230 млн долларов, а другую, отдельную историю - о законном бизнесе [Prevezon] в сфере недвижимости". Но, заявляет фирма, сторона обвинения "не может связать эти две" [истории]", - пишет издание.

"Фирма утверждает, что прокуратура, которой раньше руководил Бхарара, рассказала "красочную и тревожную историю" о налоговой афере и смерти Магнитского, но уверяет, что "эти утверждения не имеют отношения" к Prevezon и "сконструированы, чтобы разжечь эмоции читателя [иска] и cформировать предвзятое отношение" к фирме недвижимости", - пересказывает издание.

Автор отмечает: "Верно, что Минюст США не утверждает, что ответчики из Prevezon были непосредственно связаны с предполагаемым хищением 230 млн долларов. И, в конечном итоге, если правительство США выиграет суд, гражданское постановление о конфискации имущества фирмы недвижимости будет лишь первым маленьким шагом к установлению в суде связи российских физических лиц с "отмытыми" доходами от налоговой аферы на 230 млн долларов".