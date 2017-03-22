Россия использовала Европу как прачечную

В целом в Европе было отмыто свыше 19 млрд евро предположительно криминальных денег из России, пишет постоянный автор австрийского издания Die Presse Эдуард Штайнер.

"Говорят, Владимир Путин презирает европейцев еще и потому, что они, постоянно морализируя, строго грозят пальцем, хотя у самих рыльце в пушку. Получается, российский президент не так уж не прав - стоит только увидеть размах подозрительных денежных операций по всей Европе, по крайней мере, совершавшихся с 2010 по 2014 год", - замечает Штайнер.

По некоторым данным, в этот период в ЕС из России поступило около 19 млрд евро, происхождение которых вызывает вопросы. Во вторник об этом сообщила баварская Sueddeutsche Zeitung, ссылаясь на документы, оказавшиеся в распоряжении нескольких международных СМИ. Средства из России поступали в западные страны через сомнительные подставные компании и счета в Великобритании, на Кипре и в Латвии при посредничестве коррумпированных судей в Молдавии.

"Тот факт, что в схему были вовлечены и австрийские компании и банки, экспертов не удивляет. Недоумение вызывает скорее фигурирующая в документах (незначительная) сумма в 4,1 млн евро, которые поступили получателям на территории Австрии", - говорится в статье. Как заявил в беседе с изданием юрист Клеменс Трауттенберг, "речь идет лишь о той части, которая осталась в Австрии. Вполне возможно, что всплывет еще больше случаев, в которых Австрия будет фигурировать как транзитная стран в (незаконном) финансовом потоке".

"Австрия и до этого не имела кристально-чистой репутации в этой сфере. Так, Международная группа по противодействию легализации преступных доходов (FATF) в 2016 году обнаружила существенные недоработки в области борьбы с отмыванием денег, установив при этом, что Австрия за счет тесных экономических отношений со странам Восточной Европы, а также существенного притока мигрантов из неспокойных в прошлом регионов имеет повышенный риск-профиль", - сообщает автор.

И несмотря на ужесточение общеевропейских правил по противодействию легализации незаконных средств, которое вступило в силу в январе, следователи ограничены в своих возможностях, продолжает журналист. Это, как признаются эксперты, происходит в первую очередь из-за вялотекущего сотрудничества с ведомствами стран, находящимися за пределами Европы, - в том числе и российскими. Проблема в следующем: если из России не поступает доказательств факта незаконной финансовой деятельности, расследование в Европе - зря потраченное время.

"Горький опыт в этой сфере накопили и молдавские следователи, - пишет Штайнер. - Как сообщает "Новая газета" и агентство Reuters, им оказывается сопротивление в ходе действий по расследованию системы отмывания денег в России, вплоть до задержаний. Официальные молдавские источники подозревают, что за подобным противодействием скрываются сотрудники ФСБ".