Трамп и любовь россиян к Майами

Для россиян и выходцев из других республик бывшего СССР, работающих на рынке недвижимости в Майами, настали хорошие времена, утверждает корреспондент El Pais Пабло де Льяно. "Победа Дональда Трампа, который открыто соглашается с Москвой, вселила уверенность в тех, кто инвестирует во Флориду", - говорится в статье.

По данным издания, в ноябре и декабре выходцы из России лидировали среди тех, кто искал жилье на странице Ассоциации брокеров недвижимости Майами. Таким образом, они опередили выходцев из Колумбии и Венесуэлы.

Уроженец Грузии Роман Бокерия, глава агентства недвижимости Red Square, сообщил в интервью: "В прошлом году дело шло вяло, русские ничего не покупали. Они волновались из-за отношений с США, думали, что при Хиллари Клинтон все будет хуже. Но как только победил Трамп, активность возобновилась".

Офис Бокерии находится в Санни-Айлс - прибрежном районе Майами, прозванном "Маленькой Москвой". 7% населения - русскоязычные, пишет газета. Вдоль пляжа выстроились небоскребы, в том числе шесть зданий, которые носят имя Трампа. "Он их не строил, а уступил им свою заманчивую торговую марку взамен на комиссионные", - поясняет автор.

"По данным Reuters, элита российских инвесторов потратила в последние годы 100 млн долларов на недвижимость в шести зданиях Трампа в Санни-Айлс и в еще одном здании, которое расположено севернее этого района", - пишет автор. "Неважно, что бы ты им ни предлагал, 99,9% россиян будут покупать то, что носит имя Трампа. В их психологии его имя ассоциируется с успехом в Америке", - говорит Бокерия.

"Он сказал, что Трамп вернул россиянам представление о США как о стране, где их встречают радушно, и о надежном, стабильном убежище для их капиталов", - пишет издание. Бокерия подчеркнул, что сегодня российские инвесторы в США - это не только постсоветские магнаты, но и представители верхнего слоя среднего класса.

"Олигархи тоже остаются", - замечает автор. По его словам, в октябре пресса Майами опубликовала новость, которая на фоне президентских выборов прошла незамеченной. "Россиянин Алексей Кнышов, бывший депутат Госдумы от "Единой России", партии Путина, подал в суд на строительную фирму за протечки в своей квартире стоимостью 7 млн долларов, тоже расположенной в Санни-Айлс", - пересказывает журналист.

В другом районе Флориды - в Палм-Бич - находился особняк во французском стиле Maison de l'Amitie с 18 комнатами, 22 туалетами и гаражом на 50 машин, повествует издание. Во время кризиса 2008 года, когда недвижимость резко дешевела, Трамп продал этот особняк россиянину Дмитрию Рыболовлеву за 95 млн долларов - то есть в два с лишним раза дороже, чем купил несколькими годами раньше. "Нелогичная цена, заплаченная за дом, которым Рыболовлев после этого не интересовался (а прошлым летом снес его, чтобы выставить участок на продажу), в то время вызвала удивление, а теперь вновь дает пищу для целого набора интригующих предположений. За пять дней до выборов личный самолет Рыболовлева и самолет, на котором Трамп совершал предвыборное турне, оказались одновременно в неком аэропорту в Северной Каролине, а несколькими днями раньше оба в один и тот же день побывали в аэропорту Лас-Вегаса. Теперь российский магнат вызывает подозрения в контексте предполагаемой связи избирательного штаба Трампа с Кремлем", - говорится в статье. Автор подчеркивает: Рыболовлев и Трамп уверяют, что никогда в жизни не виделись.

Корреспондент пообщался с группой молодых россиян, которые приехали в Санни-Айлс на несколько дней из Чикаго. "Я не верю, что Россия манипулировала выборами. Мы не настолько могущественные. В советские времена - да, может быть, но сегодня - нет", - заметил некий Рустен. "Нам лучше дружить. У обеих стран столько ракет, что мы превратим друг друга в пыль", - добавил его коллега Булат. "Он, в свою очередь, не считал таким уж невероятным вмешательство своего правительства", - пишет автор. "У нас в России говорят: нет дыма без огня", - пояснил Булат.