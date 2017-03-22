Старейшина украинской государственности о том, как российская гибридная война меняет мировой порядок

Американский эссеист, писатель и поэт Адриан Боненбергер взял для Foreign Policy интервью у Владимира Горбулина - "одного из самых заслуженных старейшин украинской государственности". "После долгой и славной карьеры ученого он взял на себя руководящую роль в мирном переходе Украины к демократии после распада Советского Союза", - говорится в статье. Публикуем выдержку из этого интервью.

"Кажется, что один из уроков, усвоенных Украиной, заключается в том, что армия и полиция не умеют выявлять гибридную войну на самых ранних ее этапах. Если армия и полиция не могут ответить на то, что равноценно вторжению, справедливо ли говорить, что должны быть гражданские ассоциации или группы, готовые противостоять вторжениям, возглавляемым гражданскими лицами, или так называемым сепаратистским движениям?" - спросил Боненбергер.

Горбулин ответил: "Важный урок, который мы получили от гибридной войны на Украине, заключается в том, что такие войны начинаются задолго до того, как звучат первые выстрелы. Трудно распознать и понять признаки [такой войны] на первом этапе. Когда свобода слова превращается в агрессивную пропаганду, когда протесты в стране вдохновляются внешними силами, когда агрессор использует абсолютно демократические инструменты для вмешательства во внутренние дела суверенного государства, чтобы блокировать деятельность международных организаций, направленную на предотвращение или урегулирование конфликтов, и так далее.

Подготовительный период гибридной войны на Украине был долгим. Помимо организации различных гражданских мероприятий на территории Украины, Россия также уделяла повышенное внимание укреплению боеспособности своих вооруженных сил и спецслужб.

В это время российские спецслужбы принимали важные меры на Украине: создавали сеть агентов и аинтиукраинские информационные поля, проводили информационное и психологическое промывание мозгов части украинского населения, создавая действующие под прикрытием вооруженные формирования на Украине, поддерживая сепаратистские движения и так далее.

Очевидно, задачей украинской контрразведки и правоохранительных органов было прежде всего противостояние этому влиянию извне. То, что украинский оборонный сектор оказался неподготовленным к эффективному противостоянию этим угрозам и новому типу агрессии, пришедшему из России, было во многих отношениях результатом предательства бывшего руководства государства и намеренного разрушения вооруженных сил Украины в 2010-2013 годах.

Также давайте иметь в виду, что до 2014 года Украина продолжала находиться в экономической, энергетической, военно-технической и информационной зависимости от России. Украина почти полностью игнорировала российские действия, направленные на получение контроля над некоторыми сферами ее государственной экономики.

На стратегическом уровне Россия не воспринималась как потенциальный враг Украины, и любая угроза со стороны России не виделась как реальная. В то время Стратегия национальной безопасности и Военная доктрина Украины были сфокусированы на мире, основаны на принципе неприкосновенности государственных границ и уважении к международному праву.

Российские информационные продукты свободно распространялись украинскими СМИ. Российские теле- и радиоканалы вещали лозунги о неполноценности Украины и бесперспективности ее существования как независимого государства. Они навязывали идею "российской" идентичности Крыма.

В таком контексте могли бы НКО заменить контрразведку, правоохранительные органы и другие государственные институты и тем самым предотвратить атаку на суверенитет и территориальную неприкосновенность Украины? Может быть, и могли бы, но только если бы сильное гражданское общество Украины сформировалось гораздо раньше, не в последние годы. Это укрепило бы государство и помогло бы создать наиболее положительный внешний образ, который был бы яснее для Запада, а также помогло бы сопротивляться российской агрессии. Однако украинское гражданское общество не смогло остановить агрессию, которая была частью преднамеренной политики России".

"В последние годы нашей стране удалось существенно укрепить свои оборонные возможности и тем самым избежать экономического кризиса и банкротства, - отмечает Горбулин. - Цена, которую Украина должна заплатить за свою независимость, очень высока - тысячи людей были убиты или потеряли все, что имели, произошло катастрофическое падение уровня жизни, и Украина потеряла контроль над частью своей суверенной территории. Может ли одна страна без надежных соратников победить в современной гибридной войне? Опыт последних лет показывает, что, чтобы победить, демократическим странам нужно объединять усилия".

"Российская гибридная война меняет мировой порядок, который долгое время был пригоден для мирного сосуществования после Второй мировой войны, - сказал Горбулин. - Это большой вызов для Соединенных Штатов, Европейского союза и НАТО. В поиске ответов на новые угрозы Украина предлагает свою помощь миру - [возможность] изучать украинский опыт противостояния российской гибридной агрессии. Больше ни у одной страны в мире нет такого всеобъемлющего опыта. Обмен знаниями в сфере обороны позволит искренним, имеющим добрые намерения демократиям сформировать эффективный совместный ответ на агрессию нового типа".