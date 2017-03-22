Продажа Россией оружия Китаю нагнетает опасения по поводу воздушного превосходства США

"Возобновление продажи Россией оружия Китаю угрожает воздушному превосходству США, согласно опубликованному Конгрессом США аналитическому отчету, подчеркивающему укрепление военных связей между Москвой и Пекином, - сообщает Чарльз Кловер в Financial Times. - В руках Китая российское оружие (такое как ракетные системы С-400 класса "земля-воздух", считающиеся одними из лучших в мире, и реактивный истребитель четвертого поколения Су-35) могут привести к "существенным последствиям для Соединенных Штатов", говорится в исследовании Комиссии по рассмотрению отношений между Китаем и США в области торговли и обороны, назначенной Конгрессом".

"В отчете говорится, что эти и другие российские оружейные системы, более продвинутые, чем все, что может произвести Китай, увеличат боеспособность Пекина в конфронтации с возможными противниками, такими как Тайвань или США, - говорится в статье. - Они также позволят Китаю ускорить разработку собственного продвинутого оружия, сообщается в отчете".

"Москва в прошлом году возобновила продажи современных технологий производства вооружений Пекину, так как геополитика и экономика перекрывают опасения, что Китай скопирует российские вооружения", - указывает автор.