22 марта 2017 г. Нил Бакли и Эвон Губер | Financial Times Польское правительство идет на эскалацию вражды с Туском "Польское правительство усилило свою ожесточенную вражду с председателем Европейского совета Дональдом Туском": польский министр обороны обратился в прокуратуру с просьбой провести расследование действий бывшего премьер-министра после авиакатастрофы в Смоленске, пишут Нил Бакли и Эвон Губер в The Financial Times. "Антоний Мацеревич заявил в интервью, что он подозревает Туска не только в халатности, но и в "настоящих преступлениях", связанных с его соглашением с Россией по расследованию катастрофы, в которой погибли 96 человек, включая президента Польши Леха Качиньского", - говорится в статье. "По моему мнению, это была не халатность, а уголовное преступление", - заявил Мацеревич в интервью газете Gazeta Polska Codziennie. Как сообщает издание, "польская прокуратура подтвердила, что она получила в понедельник заявление от Мацеревича с просьбой расследовать неподтвержденную "дипломатическую измену" Туска", но пока не приняла решение, давать ли делу ход. "Это заявление обостряет противостояние между Варшавой и Туском - и ЕС в более широком смысле - после того, как правящей правой польской партии "Право и справедливость" (PiS) не удалось заблокировать его назначение на второй срок в качестве председателя Евросовета", - отмечает газета. "Бывший премьер-министр Польши опроверг свою причастность к катастрофе и защитил свои действия после нее, в том числе по итогам официального расследования, которое пришло к выводу, что это был несчастный случай", - говорится в статье. Газета напоминает, что брат-близнец погибшего президента Ярослав Качиньский, лидер партии "Право и справедливость", давно настаивает на том, что катастрофа не была несчастным случаем. Цитаты из заявления Мацеревича приводятся в польских СМИ. Так, министр обороны обвиняет Туска в уклонении от "исполнения своих обязанностей", после того, как самолет Ту-154 российского производства с Качиньским и руководящими чиновниками на борту рухнул в густом тумане под Смоленском. Заявление "бездоказательно обвиняет Туска в том, что он не сумел добиться от России гарантированного доступа для Польши ко всем расследованиям на месте катастрофы, а также на возвращение обломков самолета", поясняют авторы статьи. Бывший министр обороны Польши Томаш Семоняк, член партии Туска "Гражданская платформа", назвал обвинения Мацеревича "совершенно абсурдными и политически мотивированными". Источник: Financial Times