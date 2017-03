22 марта 2017 г. Софи Пинкхэм | The Guardian Как присоединение Крыма позволило Путину заявить, что он снова сделал Россию великой "По большей части, нынешняя напряженность в отношениях между Россией и Западом является следствием решения Владимира Путина отправить войска на Украину три года назад. Впрочем, на самом деле это размещение военных сил было реакцией на собственные опасения Путина по поводу растущего влияния Запада в Восточной Европе", - пишет американская журналистка и писательница Софи Пинкхэм в статье для The Guardian. "Зимой 2011/2012 годов Россия пережила крупнейшие акции протеста с 1990-х годов. Спровоцированные вопиющим мошенничеством на российских выборах в парламент 2011 года и решением Путина вновь баллотироваться на пост президента после четырех лет использования Дмитрия Медведева в качестве подставного лица, протестующие сформировали неожиданную коалицию: небрежно одетые левые, либералы-космополиты, буйные националисты и недовольные рабочие", - говорится в статье. Россия давно боялась, что демократическая "цветная революция" может произойти на ее территории, как на Украине, в Грузии и Киргизии, пишет Пинкхэм. Так что было неудивительно, что Москва стремительно подавила зарождающуюся в России "снежную революцию", как ее окрестили некоторые англоязычные журналисты. Но усилия Путина, направленные на предотвращение потенциальной "цветной революции", вышли за рамки репрессий, вылившись в кампанию, которую можно было бы назвать "снова сделать Россию великой", направленную на создание позитивной составляющей национальной идентичности, говорится в статье. К концу 2013 года российское оппозиционное движение раскололось, но у Путина появилась новая проблема: революция на Майдане в соседней Украине, пишет автор. "Но Путин был готов. В рамках реализации заранее разработанного плана, вежливые "зеленые человечки" в боевой экипировке без знаков различия заполонили полуостров Крым", - говорится в публикации. Присоединение Крыма Россией вернуло постсоветскую Россию к имперскому нарративу, вплоть до времен Киевской Руси. В X веке киевский князь Владимир обратил свой народ в христианство, приняв крещение, как утверждается, в Крыму, пишет Пинкхэм. "И именно Крым Екатерина Великая отняла у Османской империи без единого выстрела, утвердив новое место России как одной из величайших цивилизаций мира", - говорится в статье. "Сегодня "цветная революция" в России почти немыслима", - считает автор. Государственная пропаганда сработала, когда американские и европейские санкции нанесли ущерб российской экономике и поднялись цены на продукты питания; эти невзгоды побудили россиян видеть в Западе непримиримого врага. "Пока что неоимперская историческая фантазия Путина позволила ему выиграть время, подарив многим гражданам ощущение национальной гордости, которого мучительно не хватало в постсоветскую эпоху", - рассуждает автор. "Но в игре все еще есть шальные карты", - полагает Пинкхэм. По ее мнению, некоторые украинские сепаратисты на самом деле верят в свое дело и могут выйти из подчинения Путину. "Поскольку уровень жизни россиян продолжает ухудшаться, они все больше возмущаются очевидно коррумпированными политиками и бюрократами", - отмечает она. "Сейчас Путин заимствует рецепты из поваренной книги Сталина, сваливая все проблемы на внешних врагов, диверсантов внутри страны или некомпетентных работников. Пока неясно, как долго это будет продолжаться на фоне экономического упадка", - заключает Пинкхэм. Источник: The Guardian