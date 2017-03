22 марта 2017 г. Люк Гардинг и Ник Хопкинс | The Guardian Банк, ссудивший Трампу 300 млн долларов, связан с аферой с отмыванием российских денег "The Guardian может сообщить, что немецкий банк, который выдал Дональду Трампу ссуду в размере 300 млн долларов, сыграл заметную роль в скандале вокруг отмывания денег, которым занимались российские преступники, имевшие связи с Кремлем", - пишут журналисты британского издания Люк Гардинг и Ник Хопкинс. "Deutsche Bank - одно из нескольких дюжин западных финансовых учреждений, которые провели процессинг денег "криминального происхождения" из России на сумму не менее 20 млрд долларов (а возможно, и на большую сумму). Схема, прозванная "Глобальный ландромат", осуществлялась с 2010 по 2014 год", - говорится в статье. (См. также "Глобальный ландромат": британские банки имели дело с колоссальными суммами "отмываемых" российских денег). "Правоохранительные органы расследуют, как группа россиян с хорошими политическими связями смогла использовать компании, зарегистрированные в Великобритании, для отмывания миллиардов долларов наличными. Компании выдавали друг другу фиктивные займы, поручителями по которым были российские фирмы. Компании объявляли дефолт по этим "долгам". Затем судьи в Молдавии издавали постановления суда, которые компании были обязаны выполнить. Это позволяло российским банковским счетам (так в оригинале. - Прим. ред.) легально переводить в Молдавию колоссальные суммы. Оттуда деньги шли в Латвию, на счета в Trasta Komercbanka", - пишет издание. "Deutsche Bank, крупнейшее в Германии кредитное учреждение, до 2015 года выступал в качестве "банка-корреспондента" для Trasta. Это означало, что Deutsche оказывал услуги, номинированные в долларах, российским клиентам Trasta - нерезидентам. Эта услуга использовалась, чтобы переводить деньги из Латвии в банки по всему миру", - пишет издание. В тот период многие "банки с Уолл-стрит", как пишут авторы, ушли из Латвии, ссылаясь на то, что эта страна стала центром международного отмывания денег, особенно исходящих из России. С 2014 года лишь два западных банка - немецкие Deutsche и Commerzbank - соглашались принимать из латвийских банков международные денежные переводы в долларах. В сентябре 2015 года Deutsche перестал оказывать банку Trasta корреспондентские услуги. Спустя шесть месяцев латвийские регуляторы закрыли банк. "Они сослались на неоднократные нарушения и заявили, что банк не боролся с риском отмывания денег, который в нем существовал", - говорится в статье. Замминистра финансов Латвии Майя Трейя заявила, что деньги, которые направлялись через Trasta, были "либо краденые, либо криминального происхождения", а банк использовался для вывода денег с территории бывшего СССР "в финансовую систему ЕС". "В 2012 году Deutsche разорвал отношения с другим банком, сыгравшим ключевую роль в "ландромате", - молдавским Moldindconbank", - пишет издание. "Связи с Россией - крайне щекотливый вопрос для Deutsche. В феврале всплыло, что Deutsche тайно проверил много ссуд, которые его подразделение по работе с частными клиентами выдало президенту Трампу, дабы выяснить, не было ли каких-то связей с Россией. Трамп должен Deutsche около 300 млн долларов", - говорится в статье. По словам источников, Deutsche не обнаружил никаких доказательств каких-либо связей с Москвой. "Это касается и других членов семьи американского президента, которые тоже являются клиентами Deutsche", - пишет газета, поясняя, что речь идет об Иванке Трамп, ее муже и матери ее мужа. "Private Bank - подразделение Deutsche, которое ссужает деньгами Трампа - фигурирует в схеме "Глобального ландромата". Источники утверждают, что среди его клиентов много богатых россиян, стоимость личных активов которых составляет не менее 50 млн долларов. По сообщению Süddeutsche Zeitung, Deutsche в ходе 209 транзакций провел процессинг денег "ландромата" на сумму более 24 млн долларов", - говорится в статье. Издание приводит примеры того, как эти деньги расходовались на предметы роскоши: "Один из весьма состоятельных клиентов Deutsche выложил 500 тыс. евро в немецкой ювелирной фирме Mahlberg. Платеж был переведен в январе 2013 года компанией из "ландромата" - Seabon Limited, зарегистрированной на Тули-стрит в Лондоне. Согласно документам, через Seabon было проведено более 9 млрд долларов". Источник: The Guardian