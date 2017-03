22 марта 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня "Американо-российские" слушания в Конгрессе: много дыма без огня ФБР расследует возможные связи предвыборного штаба Трампа с Россией, признал Джеймс Коми, став "главной надеждой демократов", пишут СМИ. "Если подозрения будут подкреплены доказательствами, это перекроет Уотергейтский скандал", - считает немецкий эксперт. Москва высмеяла слушания в Палате представителей, пишет пресса, цитируя Пескова. "Прозвучавшее официальное подтверждение того, что федеральные следователи расследуют контакты между российским правительством и соратниками Дональда Трампа в связи с президентской кампанией в США, побудило демократов возобновить призывы к независимому расследованию", - сообщает Шейн Харрис в The Wall Street Journal. Демократы Палаты представителей предложили законопроект о создании новой комиссии по модели той, что расследовала теракты 11 сентября 2001 года. Однако республиканцы хотят продолжать расследования в комиссиях Конгресса, "так как республиканцы их возглавляют и представлены в них в большинстве", говорится в статье. Комиссия по разведке Сената запланировала собственные слушания по вопросу о связях между соратниками Трампа и россиянами на 30 марта. Москва через государственные СМИ высмеяла слушания в Палате представителей, отмечает журналист и цитирует заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова: "Наверное, участники слушаний уже запутались в ситуации. Они пытаются найти где-то подтверждение своим же собственным заключениям, не могут этого сделать, найти какие-то доказательства или подтверждения - и каждый раз заходят на второй круг". Выступление директора ФБР Джеймса Коми в Палате представителей "примечательно сразу в нескольких отношениях", пишет корреспондент Tageszeitung Доротея Хан. Оно сделало Коми "главной надеждой демократов", хотя еще в октябре прошлого года "приверженцы Хиллари Клинтон негодовали из-за того, что Коми незадолго до президентских выборов начал новое расследование в связи с использованием личной электронной почты в бытность ее госсекретарем и тем самым, возможно, помог победить Трампу". "Временами, - продолжает Хан, - слушания напоминали эру Маккарти, когда ястребы холодной войны в США за каждым деревом видели советского шпиона. Только на этот раз роли перепутались: в отличие от 1950-х годов, патриотов, жаждущих защитить свою страну от России, играют демократы". В свою очередь, республиканцы, чей кандидат-победитель в прошлом открыто говорил, как он любит WikiLeaks, и просил помощи у России в поиске пропавшей переписки Клинтон, теперь "жестко выступают против всяких утечек и приуменьшают российское вмешательство", говорится в статье. Никакой новой информации выступление Коми не дало: ни он, ни приглашенный глава АНБ Майкл Роджерс не ответили на конкретные вопросы о роли Москвы в прошедших выборах и возможном сговоре между Трампом и Россией, пишет Хан. "Роджер Стоун, воинственный политтехнолог-республиканец, не присутствовал на драматичных слушаниях в Конгрессе в понедельник, посвященных российскому вмешательству в президентскую гонку 2016 года, но, тем не менее, стал их главным героем", - пишет The Los Angeles Times. "Демократы один за другим высказывали предположения, что проживающий во Флориде консультант и лоббист может быть ключевой фигурой в расследовании ФБР возможной координации действий между предвыборным штабом президента Трампа и российскими властями", - пишут корреспонденты. "Слушания были демагогией, охотой на "красных", раздуванием паники и полуправдой наихудшего сорта, - заявил Стоун, спину которого украшает татуировка с улыбающимся Никсоном. - Все, что я сделал, было совершенно невинным и законным". "Хотя на слушаниях была раскрыта сенсационная информация о том, что ФБР проводит расследование в сфере контрразведки против некоторых из главных помощников Трампа, которое может распространиться и на Белый дом, там не было приведено никаких доказательств правонарушений", - говорится в статье. "Как и Трамп, Стоун резок в высказываниях и питает слабость к раскручиванию теорий заговора. Он оказался на прицеле у демократов не в последнюю очередь из-за своего хвастовства и записей в Twitter", - утверждают журналисты. Прошлым летом он похвалился, что общался с Джулианом Ассанжем, и предсказал, что WikiLeaks скоро обнародует документы, связанные с предвыборной кампанией Хиллари Клинтон. Позже Стоун, как представляется, предрек публикацию электронных писем, похищенных из учетной записи Gmail главы предвыборного штаба Клинтон Джона Подесты, написав в Twitter, что "скоро для Подесты настанут трудные времена". В интервью во вторник Стоун заявил, что он не разговаривал с Ассанжем напрямую, а общался через общего друга - журналиста, а также отрицал, что он знал о намерениях опубликовать письма Подесты. Авторы статьи отмечают, что пристальное внимание демократов также привлекли такие сторонники Трампа, как Картер Пейдж, Пол Манафорт и Майкл Флинн, предположительно так или иначе имеющие связи с Россией или встречавшиеся с российскими чиновниками. Во вторник украинский депутат Сергей Лещенко опубликовал новые финансовые документы, которые якобы демонстрируют, что Пол Манафорт (бывший глава избирательного штаба Трампа) в свое время "отмывал" платежи от партии Януковича, используя офшорные счета в Белизе и Киргизии, сообщает The Washington Post. Документы "были опубликованы спустя несколько часов после заседания комитета по делам разведки Палаты представителей США, где директор ФБР Джеймс Б.Коми отвечал на вопросы о возможной координации действий штаба Трампа с Москвой. "В августе прошлого года Манафорт ушел в отставку из штаба Трампа после того, как его имя всплыло в связи с тайными выплатами на общую сумму 12,7 млн долларов, которые осуществляла партия Януковича. Манафорт отрицает, что получал эти платежи, зарегистрированные в "черном гросбухе" партии", - говорится в статье. Лещенко "опубликовал копию счета-фактуры на бланке консалтинговой компании Манафорта. Инвойс датирован 14 октября 2009 года и выписан некой компании, зарегистрированной в Белизе, на сумму 750 тыс. долларов за продажу 501 компьютера", - пишет издание. Лещенко утверждает, что Манафорт подделал инвойс белизской компании, чтобы узаконить выплату 750 тыс. долларов самому себе. Ранее Манафорт обвинял Лещенко в шантаже, говорится в статье. Замгенпрокурора Украины Назар Холодницкий сказал во вторник, что расследование в отношении "черных гроссбухов" продолжается, но Манафорт не является его фигурантом. Президенту США сейчас приходится нелегко: ФБР расследует возможные связи предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, пишет корреспондент Focus Юлиан Рорер. Ни глава ФБР Джеймс Коми, ни директор АНБ Майк Роджерс, выступавшие в понедельник на слушаниях в Конгрессе, не прокомментировали факт существования доказательств каких-либо договоренностей и не назвали фамилии находящихся под подозрением сотрудников штаба Трампа, говорится в статье. Однако для эксперта по США Томаса Егера очевидно: "Если обвинения будут подкреплены доказательствами, их масштаб перекроет Уотергейтский скандал". Эксперт описывает три возможных сценария на ближайшие месяцы. Первый сценарий: "Если доказательств не будет, Трамп может воспользоваться ситуацией в своих интересах". По мнению Егера, он станет утверждать, что расследование - часть заговора против него. Сценарий номер два: доказательства будут представлены, однако сомнения останутся. В таком случае "Палата представителей не станет выдвигать официальных обвинений против Трампа", полагает эксперт. "Это нанесет некоторый урон имиджу Трампа и Республиканской партии, но определенно не такого масштаба, как процедура импичмента". Третий сценарий. "Если будет доказан факт того, что Трамп знал о связях с Россией, Палате представителей не останется другого выхода, кроме как подать иск против президента США", - уверен эксперт. Решение об импичменте будет выносить Сенат, где у республиканцев большинство, и теоретически решение может быть принято в пользу Трампа. "Однако у него в Сенате много заклятых врагов, которые хотели бы его сместить. И в таком случае президентом станет нынешний вице-президент Майк Пенс", - сказал Егер. По мнению Егера, свое расследование ведут и немецкие спецслужбы: "Федеральное правительство хотело бы знать, насколько стабильны позиции президента Трампа" и не надо ли "более интенсивно развивать отношения с вице-президентом Пенсом", передает издание.