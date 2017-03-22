Вот как Трамп может добиться сбалансированной политики в отношении России

"Решая, как быть с Россией, президент Трамп и его советники - среди которых есть опытные исследователи американо-российских отношений, такие как советник по госбезопасности генерал Г.Р. Макмастер и министр обороны Джеймс Мэттис - должны стремиться к сбалансированной политике, - утверждает редакция Los Angeles Times. - Такой политике, которая защищает интересы Соединенных Штатов и их союзников, но и признает, что у России есть легитимные геополитические интересы, которые должны быть рассмотрены".

"Соединенным Штатам нужно держать открытыми линии коммуникации, и начальная точка для любого диалога между Соединенными Штатами и Россией - солидарность альянса НАТО, - говорится в статье. - В обычных условиях это не пришлось бы отмечать, но Трамп дал России ложную надежду во время кампании, назвав альянс "устаревшим".

"Кроме того, Соединенные Штаты и их союзники должны сохранить санкции, наложенные на Россию за ее вмешательство во внутренние дела Украины и аннексию Крыма, - полагает автор. - Однако это не исключает поиска новых дипломатических подходов к решению проблемы напряженности в этой стране между прозападными националистами и русскоговорящими сепаратистами - возможно, подразумевающих гарантию того, что Украина в ближайшем будущем не станет пытаться вступать в НАТО. (...) Сокращение ядерных арсеналов и предотвращение их расширения также должны оставаться краеугольным камнем в отношениях с Россией. (...) И наконец, администрации Трампа, как и ее предшественницам, нужно решить, подходящая ли это роль для Соединенных Штатов - продвигать демократию в России, и до каких пределов".

"В своем эссе для Центра национальных интересов эксперт по России Томас Грэм призвал к "новому равновесию, а именно, балансу сотрудничества и конкуренции с Россией, который уменьшает риск конфликта сверхдержав, помогает управлять геополитическим соперничеством и сдерживать межнациональные угрозы". При таком подходе Соединенные Штаты могут отвечать на российские опасения - например, о вступлении Украины в НАТО - и в то же время успокаивать своих союзников", - говорится в статье.

"Первым препятствием к такой политике, конечно, является то, что Россия может быть ни по каким меркам не заинтересована в сотрудничестве, - признает автор. - Другое заключается в том, что восприятие Трампа как "марионетки Путина" может затруднить для президента обеспечение общих политик, которые могут быть в интересах обеих стран. Насколько стойким окажется такое восприятие, будет зависеть от результата текущих расследований - и, конечно, слов и действий самого Трампа".